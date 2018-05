33 éves az UEFA "legsötétebb órája"

Annak ellenére, hogy általános vélekedés volt, hogy az igencsak elavult brüsszeli Heysel-stadion nem alkalmas egy BEK-döntő megrendezésére, az UEFA vezetősége mégis a mellett döntött, hogy 1985-ben ebben a stadionban rendezzék meg a Bajnokcsapatok Európa Kupájának (BEK) fináléját. Ám a szervezők nem csak e miatt aggódhattak, hiszen egy angol és egy olasz együttes játszotta a sorozat döntőjét: a Liverpool-Juventus párosítás pedig kevés jót sejtetett - mármint a történet nem futball részét tekintve, ugyanis a korszak két igencsak kiemelkedő együttese találkozott Brüsszelben. A Liverpool címvédőként utazhatott Belgiumba, ahol az előző három év Aranylabdása, a Michel Platini vezette Juventus próbálta meg letaszítani a vörösöket a trónról.



Az olasz és az angol szurkolók között már korábban is több összetűzés történt, elég csak az 1984-es BEK-döntőt felidézni, ahol a Liverpool és az AS Roma szurkolói csaptak össze. 1985 májusában azonban halálos áldozatokat is követelt a két tábor harca: bár mindkét klub tiltakozott ellene, de mégis egy óriási semleges zónát alakította ki, amelyre a jegyüzérek minden jegyet eladtak, szurkolói hovatartozás figyelembe vétele nélkül - már pedig ekkor Beligumban igen sok olasz élt, így várható volt, hogy ők a Juventusnak szorítanak majd a döntőben, ráadásul ez a szektor közvetlenül az angol drukkerek szektora mellett volt.



A döntő előtt a belga ifjúsági válogatott játszott egy bemutató mérkőzést, Liverpool és Juventus-mezekbe öltözve. 3-0 után a Juvét szimbolizáló fiatalok is betaláltak, ezen pedig annyira bedühödtek az angol szurkolók, hogy áttörtek a fémkerítésen, az olasz drukkerek pedig egy falon át akartak volna menekülni, csakhogy a nagy terhelés miatt az elavult betonszerkezet összetört, és maga alá temette az embereket. Az események 39 halálos áldozatot és több száz ember sérülését okozták, ám ennek ellenére megtartották a meccset, és azt, hogy emberéleteket is követelt az összecsapás, a lefújásig titokban tartották a két csapat játékosai előtt - ezt az elméletet az is erősítheti, hogy a Juventus játékosai önfeledten ünnepeltek a meccs után, hiszen Platini tizenegyesével legyőzték a Liverpoolt.







A tragédia után az angolokat tették felelőssé: az UEFA és a belga szervezők, valamint rendőrség felelősségét nem firtatták. Margaret Thatcher, brit kormányfő visszavonat az összes angol csapat nevezését a következő évre a nemzetközi kupákból, majd az UEFA elsőre határozatlan időre tiltotta ki az angol klubokat. Az szigetországi csapatok végül öt év után, 1990-ben tértek vissza az európai focitérképre.



A Heysel-stadionban ezt követően soha többé nem játszották meccset, azt 1993-ban lebontották. A helyére egy teljesen új stadiont építettek. Az 1985. május 29-én, Brüsszelben történteket Lars-Christer Olsson, az UEFA akkori igazgatója az UEFA-tornák legsötétebb órájának nevezte. A legfiatalabb áldozat 11, míg a legidősebb 55 éves volt.