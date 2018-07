28 évvel később jött rá a videós, ki az az 5 éves kecskepásztor a videóján - a horvát csapatkapitány, Luka Modric

Rendkívüli videót talált az Index a horvátok sztárjáról, a csapatkapitány, Luka Modricról. A Croatia Weeken az angolok elleni győztes meccs után kezdett keringeni az a videó, amely szerint a most 32 éves középpályás kecskéket terelgetett a felbomlás előtti Jugoszláviában, a most már horvát területen fekvő Velebit-hegységben.A dokumentumfilmet Pavle Balenovic készítette a BBC-nek 1989-90-ben, amivel azt akarta bemutatni, milyen, amikor a hegyekben dolgozó pásztorok nyájából elragadnak egy-egy állatot a farkasok. A hírek szerint Balenovic 28 évvel később jött csak rá, hogy a képeken szereplő kisfiú Luka Modric. A filmes szerint a felvételt a horvát csapatkapitány sose látta, mivel eddig nem is tudta, hogy ő szerepel rajta. A 2017-ben közzétett videó leírásában már szerepel Modric neve, de nem tudni, ez mikor került hozzá.A délszláv háború kitörése után Modric Zadarba menekült családjával, így megszakadt a rendező és Modricék között a kapcsolat.