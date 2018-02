26 év után Donato-gól a hokitornán

Huszonhat év elteltével született ismét jégkorongos Donato-gól a téli olimpián: amíg az amerikai Ryan a szlovákok ellen talált be Phjongcshangban, addig édesapja, Ted az 1992-es albertville-i játékokon volt eredményes, négyszer is.Ryan Donato a Harvard Egyetemen játszik, ahol az észak-amerikai profi ligát (NHL) is megjárt legendás édesapja a vezetőedző. A 22 esztendős hokis elmondta, igyekezett megfogadni a szülő intelmeit, és próbált nem túl magasan kapura lőni, s kétszer is betalált pénteken. Tony Granato, az amerikai válogatott szövetségi kapitánya jelezte: nagyon reméli, hogy a "kis" Donato szombaton az oroszok elleni csoportrangadón is betalál majd.