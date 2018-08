25 ezer dollár a tét Győrben - fotók

A férfi mezőny erősségét mutatja, hogy nem jutott elődöntőbe Győrben az a bosnyák, akit jegyeztek már 165. helyen a világon és győzött többek közt az idei év nagy felfedezettje, a Garros-elődöntős Marco Cecchinato ellen is. Szombaton pályára lép azonban a francia Sadio Doumbia, aki két magyar teniszezőnél (Kéki Márk, Nagy Péter) is jobb volt a Marcal Teniszcentrumban.Az atlétikus testfelépítésű francia sportoló is szerzett már komoly skalpokat, többek között az egyre népszerűbb görög Stefanos Tsitsipas legyőzésével. Azmagyar teniszezőnek már nem szoríthatunk, pénteken a negyeddöntőben Marozsán Fábián és Borsos Gábor is búcsúzott. Ettől függetlenül érdemes kilátogatni a marcalvárosi pályára, a nézőknek minőségi teniszben lesz részük. A részletes szombati és vasárnapi programottalálják.