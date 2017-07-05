20 csapat indul az NB II-ben, már az is megvan, mikor játszanak a csapatok

A Gyirmót és az MTK Budapest az NB I-ből érkezett az NB II-be, valamint NB III-as bajnokság aranyérmese, a Kazincbarcika, az ETO FC Győr és a Budafok került a másodosztályba.
Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a Merkantil Bank NB II 2017-2018-as idényének sorsolását.
A másodosztály küzdelmei, akárcsak a múlt évben, a 2017-2018-as idényben is 20 csapattal indulnak el. A Puskás Akadémia és a Balmazújváros feljutott az OTP Bank Ligába az előző idény végén, helyükre a Gyirmót és az MTK Budapest érkezett az NB I-ből.
Három csapat búcsúzott a másodosztályból tavasszal: a SZEOL SC, a Cigánd és a Kozármisleny az NB III-ban kezdi meg az új idényt, helyükre az három NB III-as bajnokság aranyérmese, a Kazincbarcika, az ETO FC Győr és a Budafok került.
A 2017-es évben 21 fordulót játszanak le a csapatok, az utolsót december 10-én. A versenynaptárnak megfelelően, amennyiben a magyar A-válogatott részt vesz a 2018-as világbajnokságon, a tavaszi szezon február 18-án kezdődik meg, amennyiben nem vesz részt, egy héttel később, 02.25-én folytatódik a bajnokság.
A Merkantil Bank Liga sorsolása:
1. forduló, 07.30.
BUDAÖRS - GYIRMÓT FC GYŐR
BUDAFOKI MTE- NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SZOLNOKI MÁV FC - DOROGI FC
VÁC FC - SOROKSÁR SC
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - KBSC
CEGLÉDI VSE - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
AQVITAL FC CSÁKVÁR - MTK BUDAPEST
BFC SIÓFOK - SOPRONI VSE
KISVÁRDA MASTER GOOD - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
ZTE FC - ETO FC GYŐR
2. forduló, 08.06.
ETO FC GYŐR - KISVÁRDA MASTER GOOD
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - BFC SIÓFOK
SOPRONI VSE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
MTK BUDAPEST - CEGLÉDI VSE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
KBSC - VÁC FC
SOROKSÁR SC - SZOLNOKI MÁV FC
DOROGI FC - BUDAFOKI MTE
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - BUDAÖRS
GYIRMÓT FC GYŐR - ZTE FC
3. forduló, 08. 13.
BUDAÖRS - DOROGI FC
BUDAFOKI MTE - SOROKSÁR SC
SZOLNOKI MÁV FC - KBSC
VÁC FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - MTK BUDAPEST
CEGLÉDI VSE - SOPRONI VSE
AQVITAL FC CSÁKVÁR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
BFC SIÓFOK - ETO FC GYŐR
KISVÁRDA MASTER GOOD - ZTE FC
GYIRMÓT FC GYŐR - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
4. forduló, 08. 19.
KISVÁRDA MASTER GOOD - GYIRMÓT FC GYŐR
ZTE FC - BFC SIÓFOK
ETO FC GYŐR - AQVITAL FC CSÁKVÁR
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - CEGLÉDI VSE
SOPRONI VSE - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
MTK BUDAPEST - VÁC FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - SZOLNOKI MÁV FC
KBSC - BUDAFOKI MTE
SOROKSÁR SC - BUDAÖRS
5. forduló, 08. 23.
BUDAÖRS - KBSC
BUDAFOKI MTE - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
SZOLNOKI MÁV FC - MTK BUDAPEST
VÁC FC - SOPRONI VSE
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
CEGLÉDI VSE - ETO FC GYŐR
AQVITAL FC CSÁKVÁR - ZTE FC
BFC SIÓFOK - KISVÁRDA MASTER GOOD
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SOROKSÁR SC
GYIRMÓT FC GYŐR - DOROGI FC
DOROGI FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
6. forduló, 08. 27.
BFC SIÓFOK - GYIRMÓT FC GYŐR
KISVÁRDA MASTER GOOD - AQVITAL FC CSÁKVÁR
ZTE FC - CEGLÉDI VSE
ETO FC GYŐR - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - VÁC FC
SOPRONI VSE - SZOLNOKI MÁV FC
MTK BUDAPEST - BUDAFOKI MTE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - BUDAÖRS
KBSC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SOROKSÁR SC - DOROGI FC
7. forduló, 09. 02.
BUDAÖRS - MTK BUDAPEST
BUDAFOKI MTE - SOPRONI VSE
SZOLNOKI MÁV FC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
VÁC FC - ETO FC GYŐR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - ZTE FC
CEGLÉDI VSE - KISVÁRDA MASTER GOOD
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BFC SIÓFOK
DOROGI FC - KBSC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
GYIRMÓT FC GYŐR - SOROKSÁR SC
8. forduló, 09. 10.
AQVITAL FC CSÁKVÁR - GYIRMÓT FC GYŐR
BFC SIÓFOK - CEGLÉDI VSE
KISVÁRDA MASTER GOOD - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
ZTE FC - VÁC FC
ETO FC GYŐR - SZOLNOKI MÁV FC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - BUDAFOKI MTE
SOPRONI VSE - BUDAÖRS
MTK BUDAPEST - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - DOROGI FC
KBSC - SOROKSÁR SC
9. forduló, 09. 17.
BUDAÖRS - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
BUDAFOKI MTE - ETO FC GYŐR
SZOLNOKI MÁV FC - ZTE FC
VÁC FC - KISVÁRDA MASTER GOOD
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - BFC SIÓFOK
CEGLÉDI VSE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
SOROKSÁR SC- SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
DOROGI FC - MTK BUDAPEST
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SOPRONI VSE
GYIRMÓT FC GYŐR - KBSC
10. forduló, 09. 24.
CEGLÉDI VSE - GYIRMÓT FC GYŐR
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
BFC SIÓFOK - VÁC FC
KISVÁRDA MASTER GOOD - SZOLNOKI MÁV FC
ZTE FC - BUDAFOKI MTE
ETO FC GYŐR - BUDAÖRS
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SOPRONI VSE - DOROGI FC
MTK BUDAPEST - SOROKSÁR SC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - KBSC
11. forduló, 10. 01.
BUDAÖRS - ZTE FC
BUDAFOKI MTE - KISVÁRDA MASTER GOOD
SZOLNOKI MÁV FC - BFC SIÓFOK
VÁC FC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - CEGLÉDI VSE
KBSC - MTK BUDAPEST
SOROKSÁR SC - SOPRONI VSE
DOROGI FC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - ETO FC GYŐR
GYIRMÓT FC GYŐR - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
12. forduló, 10.08.
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - GYIRMÓT FC GYŐR
CEGLÉDI VSE - VÁC FC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - SZOLNOKI MÁV FC
BFC SIÓFOK - BUDAFOKI MTE
KISVÁRDA MASTER GOOD - BUDAÖRS
ZTE FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
ETO FC GYŐR - DOROGI FC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SOROKSÁR SC
SOPRONI VSE - KBSC
MTK BUDAPEST - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
13. forduló, 10.15.
BUDAÖRS - BFC SIÓFOK
BUDAFOKI MTE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
SZOLNOKI MÁV FC - CEGLÉDI VSE
VÁC FC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - SOPRONI VSE
KBSC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
SOROKSÁR SC - ETO FC GYŐR
DOROGI FC - ZTE FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - KISVÁRDA MASTER GOOD
GYIRMÓT FC GYŐR - MTK BUDAPEST
14. forduló, 10.22.
VÁC FC - GYIRMÓT FC GYŐR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - SZOLNOKI MÁV FC
CEGLÉDI VSE - BUDAFOKI MTE
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BUDAÖRS
BFC SIÓFOK - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
KISVÁRDA MASTER GOOD - DOROGI FC
ZTE FC - SOROKSÁR SC
ETO FC GYŐR - KBSC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
SOPRONI VSE - MTK BUDAPEST
15. forduló, 10.29.
BUDAÖRS - CEGLÉDI VSE
BUDAFOKI MTE - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
SZOLNOKI MÁV FC - VÁC FC
MTK BUDAPEST - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - ETO FC GYŐR
KBSC - ZTE FC
SOROKSÁR SC - KISVÁRDA MASTER GOOD
DOROGI FC - BFC SIÓFOK
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
GYIRMÓT FC GYŐR - SOPRONI VSE
16. forduló, 11.05.
SZOLNOKI MÁV FC - GYIRMÓT FC GYŐR
VÁC FC - BUDAFOKI MTE
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - BUDAÖRS
CEGLÉDI VSE - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - DOROGI FC
BFC SIÓFOK - SOROKSÁR SC
KISVÁRDA MASTER GOOD - KBSC
ZTE FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
ETO FC GYŐR - MTK BUDAPEST
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SOPRONI VSE
17. forduló, 11.12.
BUDAÖRS - VÁC FC
BUDAFOKI MTE - SZOLNOKI MÁV FC
SOPRONI VSE - ETO FC GYŐR
MTK BUDAPEST - ZTE FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - KISVÁRDA MASTER GOOD
KBSC - BFC SIÓFOK
SOROKSÁR SC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
DOROGI FC - CEGLÉDI VSE
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
GYIRMÓT FC GYŐR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
18. forduló, 11.19.
BUDAFOKI MTE - GYIRMÓT FC GYŐR
SZOLNOKI MÁV FC - BUDAÖRS
VÁC FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - DOROGI FC
CEGLÉDI VSE - SOROKSÁR SC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - KBSC
BFC SIÓFOK - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
KISVÁRDA MASTER GOOD - MTK BUDAPEST
ZTE FC - SOPRONI VSE
ETO FC GYŐR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
18. forduló, 11.26.
BUDAÖRS - BUDAFOKI MTE
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - ZTE FC
SOPRONI VSE - KISVÁRDA MASTER GOOD
MTK BUDAPEST - BFC SIÓFOK
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - AQVITAL FC CSÁKVÁR
KBSC - CEGLÉDI VSE
SOROKSÁR SC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
DOROGI FC - VÁC FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SZOLNOKI MÁV FC
GYIRMÓT FC GYŐR - ETO FC GYŐR
A másodosztály küzdelmei, akárcsak a múlt évben, a 2017-2018-as idényben is 20 csapattal indulnak el. A Puskás Akadémia és a Balmazújváros feljutott az OTP Bank Ligába az előző idény végén, helyükre a Gyirmót és az MTK Budapest érkezett az NB I-ből.
Három csapat búcsúzott a másodosztályból tavasszal: a SZEOL SC, a Cigánd és a Kozármisleny az NB III-ban kezdi meg az új idényt, helyükre az három NB III-as bajnokság aranyérmese, a Kazincbarcika, az ETO FC Győr és a Budafok került.
A 2017-es évben 21 fordulót játszanak le a csapatok, az utolsót december 10-én. A versenynaptárnak megfelelően, amennyiben a magyar A-válogatott részt vesz a 2018-as világbajnokságon, a tavaszi szezon február 18-án kezdődik meg, amennyiben nem vesz részt, egy héttel később, 02.25-én folytatódik a bajnokság.
A Merkantil Bank Liga sorsolása:
1. forduló, 07.30.
BUDAÖRS - GYIRMÓT FC GYŐR
BUDAFOKI MTE- NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SZOLNOKI MÁV FC - DOROGI FC
VÁC FC - SOROKSÁR SC
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - KBSC
CEGLÉDI VSE - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
AQVITAL FC CSÁKVÁR - MTK BUDAPEST
BFC SIÓFOK - SOPRONI VSE
KISVÁRDA MASTER GOOD - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
ZTE FC - ETO FC GYŐR
2. forduló, 08.06.
ETO FC GYŐR - KISVÁRDA MASTER GOOD
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - BFC SIÓFOK
SOPRONI VSE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
MTK BUDAPEST - CEGLÉDI VSE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
KBSC - VÁC FC
SOROKSÁR SC - SZOLNOKI MÁV FC
DOROGI FC - BUDAFOKI MTE
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - BUDAÖRS
GYIRMÓT FC GYŐR - ZTE FC
3. forduló, 08. 13.
BUDAÖRS - DOROGI FC
BUDAFOKI MTE - SOROKSÁR SC
SZOLNOKI MÁV FC - KBSC
VÁC FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - MTK BUDAPEST
CEGLÉDI VSE - SOPRONI VSE
AQVITAL FC CSÁKVÁR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
BFC SIÓFOK - ETO FC GYŐR
KISVÁRDA MASTER GOOD - ZTE FC
GYIRMÓT FC GYŐR - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
4. forduló, 08. 19.
KISVÁRDA MASTER GOOD - GYIRMÓT FC GYŐR
ZTE FC - BFC SIÓFOK
ETO FC GYŐR - AQVITAL FC CSÁKVÁR
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - CEGLÉDI VSE
SOPRONI VSE - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
MTK BUDAPEST - VÁC FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - SZOLNOKI MÁV FC
KBSC - BUDAFOKI MTE
SOROKSÁR SC - BUDAÖRS
5. forduló, 08. 23.
BUDAÖRS - KBSC
BUDAFOKI MTE - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
SZOLNOKI MÁV FC - MTK BUDAPEST
VÁC FC - SOPRONI VSE
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
CEGLÉDI VSE - ETO FC GYŐR
AQVITAL FC CSÁKVÁR - ZTE FC
BFC SIÓFOK - KISVÁRDA MASTER GOOD
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SOROKSÁR SC
GYIRMÓT FC GYŐR - DOROGI FC
DOROGI FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
6. forduló, 08. 27.
BFC SIÓFOK - GYIRMÓT FC GYŐR
KISVÁRDA MASTER GOOD - AQVITAL FC CSÁKVÁR
ZTE FC - CEGLÉDI VSE
ETO FC GYŐR - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - VÁC FC
SOPRONI VSE - SZOLNOKI MÁV FC
MTK BUDAPEST - BUDAFOKI MTE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - BUDAÖRS
KBSC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SOROKSÁR SC - DOROGI FC
7. forduló, 09. 02.
BUDAÖRS - MTK BUDAPEST
BUDAFOKI MTE - SOPRONI VSE
SZOLNOKI MÁV FC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
VÁC FC - ETO FC GYŐR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - ZTE FC
CEGLÉDI VSE - KISVÁRDA MASTER GOOD
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BFC SIÓFOK
DOROGI FC - KBSC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
GYIRMÓT FC GYŐR - SOROKSÁR SC
8. forduló, 09. 10.
AQVITAL FC CSÁKVÁR - GYIRMÓT FC GYŐR
BFC SIÓFOK - CEGLÉDI VSE
KISVÁRDA MASTER GOOD - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
ZTE FC - VÁC FC
ETO FC GYŐR - SZOLNOKI MÁV FC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - BUDAFOKI MTE
SOPRONI VSE - BUDAÖRS
MTK BUDAPEST - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - DOROGI FC
KBSC - SOROKSÁR SC
9. forduló, 09. 17.
BUDAÖRS - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
BUDAFOKI MTE - ETO FC GYŐR
SZOLNOKI MÁV FC - ZTE FC
VÁC FC - KISVÁRDA MASTER GOOD
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - BFC SIÓFOK
CEGLÉDI VSE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
SOROKSÁR SC- SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
DOROGI FC - MTK BUDAPEST
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SOPRONI VSE
GYIRMÓT FC GYŐR - KBSC
10. forduló, 09. 24.
CEGLÉDI VSE - GYIRMÓT FC GYŐR
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
BFC SIÓFOK - VÁC FC
KISVÁRDA MASTER GOOD - SZOLNOKI MÁV FC
ZTE FC - BUDAFOKI MTE
ETO FC GYŐR - BUDAÖRS
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
SOPRONI VSE - DOROGI FC
MTK BUDAPEST - SOROKSÁR SC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - KBSC
11. forduló, 10. 01.
BUDAÖRS - ZTE FC
BUDAFOKI MTE - KISVÁRDA MASTER GOOD
SZOLNOKI MÁV FC - BFC SIÓFOK
VÁC FC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - CEGLÉDI VSE
KBSC - MTK BUDAPEST
SOROKSÁR SC - SOPRONI VSE
DOROGI FC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - ETO FC GYŐR
GYIRMÓT FC GYŐR - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
12. forduló, 10.08.
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - GYIRMÓT FC GYŐR
CEGLÉDI VSE - VÁC FC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - SZOLNOKI MÁV FC
BFC SIÓFOK - BUDAFOKI MTE
KISVÁRDA MASTER GOOD - BUDAÖRS
ZTE FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
ETO FC GYŐR - DOROGI FC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SOROKSÁR SC
SOPRONI VSE - KBSC
MTK BUDAPEST - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
13. forduló, 10.15.
BUDAÖRS - BFC SIÓFOK
BUDAFOKI MTE - AQVITAL FC CSÁKVÁR
SZOLNOKI MÁV FC - CEGLÉDI VSE
VÁC FC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - SOPRONI VSE
KBSC - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
SOROKSÁR SC - ETO FC GYŐR
DOROGI FC - ZTE FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - KISVÁRDA MASTER GOOD
GYIRMÓT FC GYŐR - MTK BUDAPEST
14. forduló, 10.22.
VÁC FC - GYIRMÓT FC GYŐR
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - SZOLNOKI MÁV FC
CEGLÉDI VSE - BUDAFOKI MTE
AQVITAL FC CSÁKVÁR - BUDAÖRS
BFC SIÓFOK - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
KISVÁRDA MASTER GOOD - DOROGI FC
ZTE FC - SOROKSÁR SC
ETO FC GYŐR - KBSC
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
SOPRONI VSE - MTK BUDAPEST
15. forduló, 10.29.
BUDAÖRS - CEGLÉDI VSE
BUDAFOKI MTE - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
SZOLNOKI MÁV FC - VÁC FC
MTK BUDAPEST - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - ETO FC GYŐR
KBSC - ZTE FC
SOROKSÁR SC - KISVÁRDA MASTER GOOD
DOROGI FC - BFC SIÓFOK
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
GYIRMÓT FC GYŐR - SOPRONI VSE
16. forduló, 11.05.
SZOLNOKI MÁV FC - GYIRMÓT FC GYŐR
VÁC FC - BUDAFOKI MTE
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - BUDAÖRS
CEGLÉDI VSE - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - DOROGI FC
BFC SIÓFOK - SOROKSÁR SC
KISVÁRDA MASTER GOOD - KBSC
ZTE FC - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
ETO FC GYŐR - MTK BUDAPEST
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - SOPRONI VSE
17. forduló, 11.12.
BUDAÖRS - VÁC FC
BUDAFOKI MTE - SZOLNOKI MÁV FC
SOPRONI VSE - ETO FC GYŐR
MTK BUDAPEST - ZTE FC
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - KISVÁRDA MASTER GOOD
KBSC - BFC SIÓFOK
SOROKSÁR SC - AQVITAL FC CSÁKVÁR
DOROGI FC - CEGLÉDI VSE
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
GYIRMÓT FC GYŐR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
18. forduló, 11.19.
BUDAFOKI MTE - GYIRMÓT FC GYŐR
SZOLNOKI MÁV FC - BUDAÖRS
VÁC FC - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE - DOROGI FC
CEGLÉDI VSE - SOROKSÁR SC
AQVITAL FC CSÁKVÁR - KBSC
BFC SIÓFOK - SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA
KISVÁRDA MASTER GOOD - MTK BUDAPEST
ZTE FC - SOPRONI VSE
ETO FC GYŐR - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
18. forduló, 11.26.
BUDAÖRS - BUDAFOKI MTE
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR - ZTE FC
SOPRONI VSE - KISVÁRDA MASTER GOOD
MTK BUDAPEST - BFC SIÓFOK
SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA - AQVITAL FC CSÁKVÁR
KBSC - CEGLÉDI VSE
SOROKSÁR SC - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
DOROGI FC - VÁC FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC - SZOLNOKI MÁV FC
GYIRMÓT FC GYŐR - ETO FC GYŐR
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