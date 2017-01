2026-ban már 48 csapat szerepelhet a focivébén

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tanácsának keddi döntése értelmében 2026-ban már 48 csapat szerepelhet a világbajnokságon.



A FIFA tájékoztatása szerint egyhangú döntés született Zürichben. Az új lebonyolítási rend szerint kilenc év múlva a 48 nemzeti együttes az első körben 16 hármas csoportban küzd majd meg. A feltételezések szerint a triók első két helyezettje jut tovább a kieséses szakaszba.



A vb-ket 1998 óta 32 csapat részvételével rendezik, nyolc négyes csoportban. A mérkőzések száma 2026-tól 64-ről várhatóan 80-ra emelkedik.



Egyelőre nem tudni biztosat arról, hogy "átment-e" Gianni Infantino FIFA-elnök másik javaslata is, mely szerint már a csoportszakaszban megszűnne a döntetlen, és egyenlő állás esetén büntetőpárbajban dőlne el a csata. Az is bizonytalan, hogy a kontinentális szövetségek hány rajthelyet kapnak. Jelenleg Európa delegálja 13 válogatottal a legtöbb csapatot, ám Infantino korábban az eddiginél több helyet ígért Afrikának és Ázsiának is.



A FIFA olasz-svájci vezetője a tavaly februári elnökválasztást megelőzően még a 40 csapatos torna ötletével kampányolt, később azt javasolta, hogy a 48 válogatottból 16 egy selejtezőforduló után essen ki és utazzon haza, majd a torna az eddigiekhez hasonlóan, 32 csapattal folytatódjon. Ezután merült fel a 16-szor hármas formátum.



Infantino korábban úgy vélekedett, hogy a bővített tornát ugyanannyi idő alatt le lehetne bonyolítani, mint a mostani 32 csapatost. Hozzátette, a 48 együttest felvonultató vb egyúttal a pénzügyileg legvonzóbb struktúra is lenne. Az előzetes számítások szerint a bevétel csaknem 20 százalékkal, 6,5 milliárd dollárra nőhet. A költségek 300 millióval gyarapodhatnának, így elérhetnék a 2,3 milliárd dollárt, a lehetséges nyereség pedig 640 millió dollár lenne.



A FIFA a tervek szerint a televíziónézőknek és a műsorszolgáltatóknak a kezdési időpontok rugalmassá tételével kedvezne, vagyis nem a helyi idő szerinti főműsoridőben rendeznék a találkozók többségét, hanem akkor, amikor az a legmegfelelőbb a két válogatott otthoni szurkolói számára.