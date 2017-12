200 mesét értek a női kézilabda-válogatott sport relikviái

. A befolyt összeget ugyanis a K&H gyógyvarázs mesedoktorok programnak ajánlották fel a szervezők, így karácsonyra több mint 200 mese jut el azokhoz a gyerekekhez, akik kénytelenek kórházban tölteni az ünnepeket.



Jó ügy érdekében bocsátotta online aukcióra a magyar női kézilabda-válogatott dedikált hivatalos Görbicz-mezét és dedikált Molten labdáját a Magyar Kézilabda Szövetség és a Mikrohungária Sport Kft. Az összefogás ismét bebizonyította, hogy a kézilabda megmozgatja a segíteni vágyó szíveket is: a női válogatott által dedikált relikviák ugyanis 100 ezer forintért keltek el, és egy plusz dedikált labdáért is jelentkezett egy sportrajongó, ami további 50 ezer forintot ért. A befolyt összeget az egyik legnagyobb önkéntes kezdeményezésnek, a K&H gyógyvarázs mesedoktoroknak ajánlották fel a szervezők. A program így karácsonykor 200 vidám mesét juttat el azoknak a gyerekeknek, akik kénytelenek kórházban tölteni az ünnepeket.



„A Mikrohungária Sport Kft. a Molten labdák hivatalos magyarországi forgalmazója. Mivel a női kézilabda-világbajnokság hivatalos labdáját a Molten adta, az esemény remek lehetőséget biztosított számunkra, hogy a világbajnokság körüli figyelmet jótékony célra is fordíthassuk. Kiemelten fontos számunkra, hogy amellett, hogy kiváló felszerelésekkel látjuk el a profi és amatőr sportolókat olyan szempontokra is nagy hangsúlyt fektessünk, amelyek mindenki számára segítik a mindennapokban való boldogulást" – mondta Selényi Péter, a Mikrohungária Sport Kft. ügyvezetője.



„K&H gyógyvarázs programunk a magyar egészségügy igényeire reagál, megmutatva helyi kötődésünket és hosszú távú elkötelezettségünket. A K&H gyógyvarázs mesedoktorok programunkat 2013-ban azért hoztuk létre, hogy a mese erejével támogassuk a gyermekek lelki egészségét is, hiszen a jobb közérzet hozzájárul a gyógyulásukhoz. A kedves történetek ugyanis segítenek nekik megérteni az őket körülvevő új környezetet, utat mutathatnak félelmeik leküzdésében" - mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.



„Ez a varázserő különösen fontos akkor, amikor a karácsony nem az otthon melegében, hanem a kórházban telik. A K&H ezért még idén eljuttatja a mesekönyveket a kis betegeknek, hogy a mese varázserejével mihamarabb leküzdhessék saját hétfejű sárkányukat, a betegségüket" – tette hozzá Horváth Magyary Nóra.