1991 óta nem volt ilyen - Nem jutott a négy közé a magyar férfi vízilabda-válogatott az EB-n

A magyar férfi vízilabda-válogatott 8-5-re kikapott a címvédő és olimpia bajnok Szerbia csapatától a Barcelonában zajló Európa-bajnokság keddi negyeddöntőjében.



Märcz Tamás szövetségi kapitány együttesének egy pillanatig sem volt esélye a világ egyik legjobbja ellen, amely nyolc perc után már 4-0-ra vezetett.



A magyar válogatott az 5-8. helyért folytatja szereplését, csütörtökön 16.45-től a világbajnok horvátok és a legutóbbi kontinensviadalon ezüstérmes montenegróiak összecsapásának vesztesével találkozik.



A magyar csapattal 1991 után fordult elő ismét, hogy nem jutott négy közé az Európa-bajnokságon.



Eredmény:

férfiak, negyeddöntő:

Szerbia-Magyarország 8-5 (4-0, 1-1, 2-2, 1-2)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Paoletti (olasz), Naumov (orosz)

gólszerzők: Jaksic 3, Filipovic 2, Prlainovic, Vico, Rasovic 1-1, illetve Bedő 2, Zalánki, Manhercz, Bátori 1-1



Magyarország:

Nagy V. - Vámos, Bátori, Erdélyi, Mezei, Jansik D., Kovács G., cserék: Manhercz, Zalánki, Angyal, Pohl, Bedő



Märcz Tamás együttesének egy elképesztően hosszú sorozatot kellett volna megtörnie, ugyanis a magyar válogatott egyenes kiesés szakaszban nagy világversenyen - olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság - a legendás 2004-es athéni olimpiai döntő óta nem tudta legyőzni a szerb csapatot.



A 11 olimpiai bajnokkal felálló rivális már az első pillanatokban megmutatta erejét: előbb lövésig sem engedte a magyar csapatot, majd Prlainovic révén egy passz után értékesítette első fórját. Az első magyar emberelőny a blokkban halt el, Filipovic viszont akcióból betalált a 34. születésnapját ünneplő Nagy Viktor kapujába. A harmadik fórjukat magabiztosan lőtték be a szerbek, a bajnok Ferencvárost erősítő Jaksic lőtt az elsüllyedő magyar kapus mellett a hálóba. A mindössze 21 éves center a következő előny végén közvetlen közelről talált a hálóba, majd a negyed végén újabb magyar fór maradt ki, így ötödik Eb-mérkőzésükön harmadszor nem lőttek gólt a magyarok a nyitónegyedben (4-0).



A szerbek nem álltak le: Vico egy fantasztikusan megjátszott emberelőny végén lőtt kapufás gólt, majd hátrányban is labdát szerzett a rivális. Ezt követően kissé könnyelművé vált a szerbek játéka, de a magyarok ugyanolyan fásultak maradtak, s egy újabb fór "tűnt el" egy blokkban. Végül közel 16 perc játék után megszületett az első magyar gól: az ötödik emberelőnyt Bedő értékesítette.



A nagyszünet után Bedő gyönyörű csavarásával szépítettek a magyarok, a szerbek Jaksic harmadik találatával visszaállították a négygólos különbséget. Úgy tűnt, támadásban a délszláv csapat sokkal inkább egy laza edzésnek fogta fel a találkozót, hátul viszont maximálisan odafigyelt arra, hogy a lehető legkevesebb gólt kapja. Másfél perccel a negyed vége előtt Zalánki a tőle megszokott elhajlásos lövéssel vette be a következő szezontól az OSC-t erősítő Mitrovic kapuját, azonban erre a találatra is rögtön érkezett válasz (7-3).



A negyedik negyedben szépen csordogáltak a percek, Manhercz egy labdaszerzés után egyedül vitte végig és fejezte be az akciót. Amikor kellett, a szerbek odatették magukat védekezésben és az is bőven belefért nekik, hogy támadásban sok helyzetet elszórakoztak. A találkozót Rasovic, majd Bátori emberelőnyös gólja zárta.