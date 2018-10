17.45-től online: Veszprém-Szeged

Korábban

Juan Carlos Pastor már a rangadó lázában ég, és nyerni szeretne Veszprémben. Fotó: Karnok Csaba

K&H férfi kézilabda liga, 7. forduló, Veszprém Aréna. Vezeti: Bíró, Kiss.Veszprém: Vezetőedző: David Davis.MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Kiállítás:HétméteresÜdvözlünk mindenkit a Veszprém Arénából. Jön 17.45-kor a rangadó, a Veszprém és a Szeged között. Pastor Pedrót, Heningmant és Kaspáreket hagyta ki a keretből, bekerült a két fiatal, Nagy és Sunajko.– Mit szólt a szerda esti meglepetéshez, a Tatabánya Veszprém elleni győzelméhez (26–24)?– Sokan tudják már, hogy Tatabányán nagyon nehéz kézilabdázni, főleg akkor, ha szoros a meccs. Ha pedig tudnak kettőt cserélni védekezésben, akkor egy iszonyatosan erős faluk van. Mi is kaptunk már ki tőlük, nem olyan egyszerű ott játszani. Egy biztos, a Veszprém még keményebben áll majd hozzá ellenünk a meccshez.– Nekünk ez fontos meccs! Sok mindent hozhat nekünk a későbbiekben. Ha úgy állunk hozzá, hogy semmi sem múlik rajta, akkor vereséget szenvedünk. Mi még építkezünk, egy ilyen rangadó a jövőt építi, ami egy magyar bajnokságban vagy éppen a magyar kupában és a Bajnokok Ligájában is fontos lehet.– Mindenki rendben van! Van olyan játékos, aki többet játszott eddig, de mindig figyelünk arra, hogy ha úgy alakul a meccs, akkor pihentetni tudjuk a kulcsjátékosokat. Jó lenne, ha a fontos meccsen is tudnék mindenkit használni, de még akadnak olyan kézilabdásaink, akik nincsenek ezen a szinten, de azért dolgozunk, hogy ez megszűnjön.– Két dolog foglalkoztat most. A Veszprém elleni találkozó és az utána való hét, mert 14 játékosunk megy el a különböző válogatottakhoz. Ez rengeteg. Nem is szeretek ezután meccset játszani, mert legtöbbször fáradtan térnek vissza, így most ezzel a két dologgal foglalkozom. Felkészülünk a Veszprémből, jól edz mindenki. Nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól. Mindenre figyelünk: a pihenésre, a regenerációra, az étkezésre, és ebben a kollégáim sokat vállalnak. Nekem minden ember fontos, aki a csapat mellett dolgozik, ezért tudunk sikeresek lenni, együtt, közösen!– Egy ilyen rangadón nem nézem, hogy ki az ellenfél edzője. Lehetne a testvérem is, engem csak a meccs érdekel. Természetesen örülök annak, hogy egyre több egykori játékosom dolgozik komoly csapatoknál, de ennyi, nem több. Megszoktam már, hogy volt kézilabdásaim ülnek a kispadon, sok ilyen meccsem volt már, így ez nem furcsa.1. Szeged 7 7 0 0 256 – 179 142. Tatabánya 7 5 1 1 184 – 167 113. Csurgó 6 5 0 1 168 – 150 104. Veszprém 5 4 – 1 167 – 116 85. Balatonfüred 7 4 0 3 184 – 181 86. Gyöngyös 6 3 1 2 162 – 148 77. Dabas 7 2 2 3 167 – 169 68. Komló 6 3 0 3 156 – 170 69. FTC 5 2 0 3 119 – 122 410. Cegléd 6 2 0 4 148 – 171 411. Budakalász 7 1 2 4 168 – 192 412. Mezőkövesd 7 1 1 5 159 – 196 313. Eger 6 1 1 4 147 – 189 314. Vecsés 6 0 0 6 132 – 167 0