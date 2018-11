10 éves magyar motorosra figyelt fel a hétszeres világbajnok!

A 10 éves Kovács Zoltán személyében egy magyar tehetséget is kiválasztott a saját maga által tartott spanyolországi edzőtáborba Marc Marquez hétszeres világbajnok gyorsaságimotoros.



A magyar pilóta menedzsmentje, az IMR-Racing Hungary közleménye szerint csaknem ezer fiatal motoros jelentkezett a hetedik vb-címét idén megnyerő Marquez edzőtáborába, ahova végül 20 kiválasztott tehetség utazhat el.



A 25 éves Marquez - aki vb-címei közül egyet-egyet Moto3-ban és Moto2-ben, ötöt pedig a MotoGP-ben nyert - a jelentkezők által beküldött szöveges bemutatkozó és videofelvételek áttekintése után maga választotta ki azokat a motorosokat, akik részt vehetnek az elsősorban terepmotorozásra építő edzőtáborban csütörtöktől vasárnapig. A gyakorlás során Marquez és testvére, Alex, valamint a 2009-ben a 125 köbcentiméteres kategóriában vb-győztes Julian Simón, és a négyszeres spanyol motokrossz bajnok José Luís Martínez lesz a fiatalok edzője.



A közlemény szerint Kovács Zoltán ötéves korában kezdett motorozni, 2016-ban pedig magyar, szlovák és cseh bajnok lett a legkisebbek géposztályában, tavaly pedig az eggyel nagyobb kategóriában szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet. Kovács az idén a spanyol nemzeti utánpótlás bajnokságban versenyzett a 250 köbcentis motorokat felvonultató Moto5 géposztályban, s rendszeresen az első tízben végzett, legjobb eredménye egy hatodik hely volt.



"Mivel Marc Marquez a példaképem, most egy álom valósul meg számomra, hogy vele és a testvérével együtt edzhetek négy napon keresztül. Már korábban is edzettem terepen, de ez most nagyon különleges négy nap lesz számomra, minden pillanatot ki fogok használni a tanulásra" - idézte a közlemény a 10 esztendős magyar versenyzőt.



"Nagy öröm, hogy sikerült a húsz gyerek közé bejutnunk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly újabb siker számunkra, de nemcsak Zoli miatt örülök ennek a lehetőségnek, hanem azért is, mert ez ismét egy jó alkalom, hogy a magyar motorsport utánpótlása nemzetközi szinten reflektorfénybe kerüljön" - nyilatkozta Vincze Imre, Kovács Zoltán menedzsere, az IMR-Racing Hungary vezetője.