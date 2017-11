Zsúfoltak a hétvégi IC-k - Soproni olvasónk panasza

A vasárnap délután Budapest felé induló szerelvényeken sokszor elfogynak a helyek, továbbá a péntek délután Budapestről Sopronba induló járatokon is. Sok egyetemista használja ezeket a vonatokat és nem mindig tudják, melyiket érik el. Jóval több kocsit kellene indítani. Miért nem gondolnak erre? – kérdezték olvasóink.

„A Sopron és Budapest között közlekedő intercity vonatokat a hétvégi időszakban, elsősorban pénteken és vasárnap az utasforgalomnak megfelelően pluszkocsikkal közlekedteti vasúttársaságunk. A három kocsiból álló alapszerelvény mellé kettő, vagy akár három plusz személykocsi forgalomba állítására is van lehetőség. Amennyiben a jegyigénylések alapján betelik az adott vonaton a férőhelyek 80 százaléka, munkatársaink elrendelik a további kocsi besorolását. Ha ezen is elérte a foglalás a 80 százalékot, további kocsi beállítására van lehetőség" – tudatta Rázó László sajtószóvivő.Hozzátette: fontos információ, hogy egy személykocsi forgalomba helyezése időt vesz igénybe, amely függ az állomás aktuális vonatforgalmától is. Elmondható, hogy mintegy fél órával az indulás előtt még van lehetőség új kocsi beállítására, ezután már nem minden esetben lehetséges, mivel ez veszélyeztetné az adott intercity vonat pontos indulását. Éppen ezért továbbra is azt kérjük utasainktól, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg pót-, illetve helyjegyüket. Így elkerülhető, hogy közvetlenül a vonat indulása előtt emelkedjen meg a jegyvásárlások száma. Javasoljuk az online felületek használatát, így elkerülhető a sorban állás a jegypénztáraknál. Az így vásárolt menetjegy kinyomtatása már nem feltétlenül szükséges, a jegyhez tartozó vonalkódot ugyanis elektronikus eszközökről (mobiltelefon, táblagép, laptop) is be tudja olvasni jegyvizsgáló munkatársunk – zárta a szóvivő.