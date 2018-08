Zavar a zaj és a fűnyíró? Lesz csendrendelet Sopronban is?

– A napokban Balatonfüredről fogadtunk kedves ismerősöket. Nagy örömmel és nem kis büszkeséggel mutattuk be nekik Sopron épített és természeti szépségeit. Vasárnap odahaza, a házunk teraszán ebédeltünk. Nekünk fel sem tűnt, ám barátainknak igen, hogy a Lőverek csendjét motoros barkácsgépek zaja verte fel. Valaki a közelben hosszasan fúrt-faragott – közölte egyik lokálpatrióta olvasónk. – Barátaink rögtön azzal hozakodtak elő, hogy ilyesmi Balatonfüreden nem történhetne meg. Ugyanis az egyik legnépszerűbb hazai üdülővárosban csendrendeletet hozott az önkormányzat. E szerint vasárnap és ünnepnapokon tilos a zajkeltés, beleértve a motoros fűnyírást is. A csiszoló- vagy fűrészelőgépeket sem lehet használni. Az építési és bontási munkákat szintén más napokra kell halasztani. Persze ezalól a közcélú javítások kivételt képeznek. Hozzátették azt is, hogy náluk hétvégéken és ünnepnapokon a rendőrségen lehet bejelenteni, ha valaki vét e szabályok ellen. A csendrendelet megsértőit harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják, amely megismételhető. Véleményünk szerint Sopron szintén üdülővárosnak tekintendő. Vajon lesz-e nálunk csendrendelet, amely biztosítja a vasárnaponkénti és ünnepnapi nyugalmat, pihenést, mint más városokban?A felmerült kérdéssel Mágel Ágost önkormányzati képviselőhöz, az önkormányzat városfejlesztési bizottsága elnökéhez fordultunk. Mint mondta, évekkel ezelőtt már felvetődött a vasárnapokra és ünnepnapokra vonatkozó csendrendelet bevezetésének szükségessége. Ugyanakkor még nem alakult ki egységes álláspont a rendelettervezet beterjesztésével és elfogadásával kapcsolatosan. A csendrendelet témáját ősszel szeretné a városfejlesztési bizottság megtárgyalni és egyetértést követően a közgyűlés elé vinni.