Wälder József-díjjal ismerték el Fábiánkovits Ferencet

Fábiánkovits Ferenc, a Soproni Mestervonal Kft. ügyvezetője épületszerkezeti, tartószerkezeti igazságügyi szakértő, vállalkozóként építési tervezéssel és építészeti szakértéssel is foglalkozik. Az ő „keze nyomát" viseli többek között a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, az Erzsébet-kórház, a sarródi Kócsagvár, valamint a megújult fertőrákosi Barlangszínház is.



– Megtisztelő ez a szakmai díj, ami az embert egy pillanatra megállásra, ünneplésre készteti. Örömteli érzés, hogy amiért az ember küzdött, dolgozott, azt mások is elismerik. Ugyanakkor a végeredményt illetően több hiányérzetem is van, az elkészült épületeket kritikusan szemlélem. A kórházi fejlesztésnél például az volt a végső cél, hogy a korábbi, pavilonos elrendezéssel szemben egy korszerű, tömbösített intézmény valósuljon meg, a külön blokkokban elhelyezett egységek között legyen zárt terű összeköttetés. Ehhez néhány lépés még hátravan. A Liszt-központtal sem vagyok teljesen elégedett. Az üzemeltetése reprezentatív, mégsem beszélhetünk egy nyitott, városi középületről. Az úgynevezett civil kaszinó jelleget hiányolom, éttermi, vendéglátó-szolgáltatásokkal, tárgyalási lehetőségekkel, ahová a távolról érkezők éppúgy betérhetnek, mint az itt élők. Az épület, központi elhelyezkedésénél fogva, igazi találkahely lehetne, most mégsem az. A Barlangszínháznál sem felhőtlen az örömöm, mert a megvalósult változat eltér a mi eredeti elképzeléseinktől. A székek fűtése elkészült, de a színháztér temperálását, huzatmentesítését még meg kell oldani – sorolta Fábiánkovits Ferenc, majd hozzátette, minden létesítmény a kollégákkal közös munka eredményeként valósult meg, válogatott csapat dolgozott együtt, ezért az elismerés őket is illeti.