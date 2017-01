Wallenberg-díj a soproni Járóka Líviának

Dr. Járóka Lívia

– Miután 2014-ben felhagytam politikai pályafutásommal, idehaza megalapítottam édesanyámmal a Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesületet (Jalte). Célunk, hogy közvetlenül segítsünk a mélyszegénységgel küzdő cigány és nem cigány gyerekeken, azok családján a munkahelyteremtés, az oktatás és a sport, a képességfejlesztés, élethosszig tartó tanulás, képzés területén – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Járóka Lívia . – Itt játszhatnak fontos hídszerepet a hozzánk hasonló profilú, valós terepmunkát végző civil szervezetek, amelyek nem íróasztal mögül látják a problémákat, hanem felkeresik a cigánytelepeket és más hátrányos helyzetű családokat. Mi is ezt az utat járjuk. Főként önkéntesekkel dolgozunk, eddig legalább hatvan tevőleges támogatónk van az ország minden részében. A pozitív identitástudat kialakítása és a későbbi példamutatás okán a legtehetségesebbeknek külön osztályokat indítottunk például Szolnokon és Tiszavasváriban. A szülőknek elmagyarázzuk: a tanulás a lehető legértékesebb „befektetés", csak a végzettség és a képzettség jelentheti a felzárkózást, a jövőt. Szeretnénk minél több kiváló képességű fiatalt tanulási lehetőséghez, sporthoz, egészséges életmódhoz segíteni, nem feledkezve el testvéreikről sem.

Kiket tüntetnek ki Wallenberg-díjjal?

A díj azon személyek, szervezetek munkáját ismeri el, akik életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, diszkriminációt elszenvedők érdekében kifejtett tevékenységükkel. Raoul Wallenberget, zsidó honfitársaink tízezreinek megmentőjét 1945. január 17-én látták utoljára élve Budapesten.

– Mint civil szervezet, működési költségre szoktunk pályázni, s reméljük, ez a Wallenberg-díj is segíteni fog ebben – folytatta dr. Járóka Lívia. – Tavaly nyertünk tízmilliót, ezt a futballtehetség-programunk felszereléseire és edzőinek bérére fordítottuk. Előtte tíz évig pusztán magánadományokból és saját forrásból működött az egyesület.Dr. Járóka Lívia EU-parlamenti képviselőként jelentős szerepet játszott az európai szegénységfelszámoló program kidolgozásában. Politikusi pályája lezárását követően, hivatásának élve, kutatóként is ellátogatott az európai szegénytelepekre, hogy közelről tapasztalja, a gyakorlatban miként hasznosul a program. Mindeközben szakértőként továbbra is segítette a civil szervezeteket és kormányokat, hogy azok lépést tarthassanak a nemzetközi pénzügyi segítség adta lehetőségekkel a mélyszegénység visszaszorítása érdekében. Az unióban ez ötvenmillió embert érint, közülük csak tízmillió a roma. A hazai viszonyokat látva és tapasztalva hozta létre egyesületét.– Bár az EU tagországaiban, így Magyarországon is állami szinten minden szükséges eszköz adott az előrelépéshez, az eredmények mégsem jönnek a kívánt ütemben. Ennek legfőbb oka, hogy nem alulról – tehát a helyi munkahelyteremtés és a családok szintjén – indulnak az ilyen célú programok. A beáramló uniós pénzek miatt felülről érkezik a segítség. Ez pedig nem lehet elég komplex az oktatási, lakhatási, munkahelyteremtési, élelmezési és egészségügyi gondokkal szemben, ha nincs meg már a család szintjén is a kezelő beavatkozás. Ha nincs meg a meglévő intézményrendszerek reformjához a helyi tapasztalat, elköteleződés – fogalmazott Járóka Lívia.