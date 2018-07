Vonattal, busszal Sopronból a Balatonra - sok idő nem marad a strandolásra

A cikkben szereplő alternatívák a nyári vasúti menetrend életbelépésétől augusztus 26-ig élnek. Fotó: Kisalföld-archívum

itt. Busszal, vonattal Győrből a Balatonra, gyenge közepes bizonyítványt adtunk - részletek

Dübörög a nyár, a vakáció, sokan érdeklődnek a lehetőségekről, le lehet-e jutni a Balatonra vonattal. Utánajártunk: le lehet."A GYSEV Zrt. a nyári időszakban Sopronból közvetlen eljutást biztosít Keszthelyre. A reggel 8.10-kor induló vonat közvetlen kocsikkal közlekedik a Balaton-parti városba. Keszthelyről a délutáni órákban, 16.43-kor indul vissza Sopronba" – mondta érdeklődésünkre Rázó László, a vasúttársaság szóvivője.Ha valaki ezek után megnézi az interneten is elérhető menetrendet, csóválni fogja a fejét, ott ugyanis átszállással szerepel ez a járat. Pedig átszállni nem kell, bár a szerelvény valóban áll a szombathelyi állomáson, mégpedig fél órát. Fél tizenkettőkor ér Keszthelyre, a menetidő 3 óra 20 perc. A teljes árú jegy 3985 Ft. Ha valaki még aznap visszafelé is vonattal szeretne jönni, annak 16.43-kor már fütyül a kalauz. Szombathelyen újra félórás veszteglés, majd 19.50-re fut a szerelvény Sopronba."A meleg hónapokban Szombathelyről is elérhető a Balaton vonatokkal: az északi part településeit érintve Budapest, Déli pályaudvarig közlekedik a Kékhullám sebesvonat. Emellett a vasi megyeszékhelyről Kaposvárra közlekedik személyvonat, amellyel a déli part települései érhetők el" – tudatta a szóvivő.Közvetlen autóbuszjárat Sopronból naponta két alkalommal közlekedik szintén Keszthelyre. Van egy reggeli járat (5.45) és egy délutáni (15.35). Ezek a buszok körülbelül három óra alatt (a reggeli kicsit hamarabb, a délutáni kicsit később) érkeznek Keszthelyre. Az északi part legnyugatibb városából reggel 5.30-kor és délután 16.20-kor indul busz Sopronba.Hegedüs-Kuti Piroska, az ÉNYKK kommunikációs csoportvezetője kérdésünkre megerősítette: Sopronból nyáron az alapjáratokon kívül nem közlekedik plusz busz a Balatonra.