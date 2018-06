VOLT Fesztivál 2018 - Óriási retró buli jön: Eiffel 65, Safri Duo Sopronban, teljesül Marci kívánsága - fotók, videó

A teljes őrületben egyszer csak a Titanic is felcsendült, a DJ-t egyszerre Jack és Rose szerepében is láthattuk: A teljes őrületben egyszer csak a Titanic is felcsendült, a DJ-t egyszerre Jack és Rose szerepében is láthattuk:

Teljesül egy autista kisfiú kívánsága

Mi a mai kínálat?



A nagyszínpadon délután öt órakor kezd a Fish!, utánuk jön a Hollywood Undead, a Limp Bizkit, majd Steve Aoki dobál tortákat.



A Petőfi-színpadon fél négykor kezd az AWS, őket követi a Run Over Dogs, a Bagossy Brothers Company, Szabó Balázs Bandája, a The Kills, a Punanny Massif, és éjje kettőkor Necc Party is lesz.



Fotó: Tudósító

Mindent és mindenkit látnak a VOLT-on



Több mint ezer telefonhívás naponta, kétszáz SMS, ötszáz e-mail, huszonhét kamera, hatvan hangszóró, állandó rádiós összeköttetés – ez a VOLT operatív irányítási központja számokban. A Kisalföld beléphetett a „szentélybe", ahol felkészült szakemberek, mint orvosok a beteg ütőerén a kezüket, úgy tartják szemüket és fülüket a technikán: mindent látnak, mindenről tudnak... Balra egy nagy képernyőn a meteorológiai radar, mellette a kamerák képein nyüzsög a fesztivál, a rádiók állandóan szólnak.



– Elsődleges feladatunk az, hogy a biztonságot megteremtsük és a problémákat azonnal megoldjuk. Itt születnek a gyors és hatékony döntések – veszi le a szemét néhány percre a monitorokról Gyenge Koppány, a fesztivál operatív vezetője. Azt mondja, felkészültek minden eshetőségre, a legnagyobb valószínűséggel a szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetben kell lépniük, kisebb eséllyel pánikot kell kezelniük. Gyenge Koppány, a VOLT operatív vezetője mindenről tud, ami földön és égben történik a fesztivál ideje alatt. Fotó: M. D. – Folyamatosan figyeljük a radarokat, délután négytől a hajnali zárásig meteorológusunk is van. Kiépíttettük a villámvédelmi rendszert, figyeljük a szélerősséget. Tudjuk például, hogy a Petőfi-színpad száznyolc kilométer per órás szelet bír, ha ennél erősebbtől kell tartanunk, leállítjuk a koncertet.



Itt tart Gyenge Koppány az ismertetőjében, amikor rádión riasztják: bemászott egy sikló a főpénztárba, azonnali segítség kell...



– Igen, ez is egy olyan helyzet, amit gyorsan meg kell oldani – nevet az operatív vezető, s küldi a „felmentő sereget", majd folytatja kollégái bemutatását.



– Az egyik asztalnál a tűzoltó szolgálat műszaki irányítása dolgozik, ott intézik a hatósági ügyeket is. A másiknál az egészségügyi stáb ügyel; a rádión kapott jelzés alapján küldik a leggyorsabb segítséget a bajbajutottnak. Ott a sarokban a biztonsági szolgálat diszpécsere ül, négyszáz őr mozgását, munkáját koordinálja. És itt vannak mögöttem az informatikusok. Az egész csapat a fesztiválozók biztonságára ügyel minden szempontból. Mindenhol ott vagyunk és mindent látunk – mondja az operatív vezető.



Nem túloz és ezt meg is mutatja. A kamerák jóvoltából a tömegben sem lehet elbújni előlük, rá tudnak közelíteni a renitensre akár éjszaka is, s a közelben biztosan van egy biztonsági ember, aki közbelép.



– Az előrejelzések szerint sajnos számítanunk kell idén rossz időre, de innen a tömeggel is tudunk kommunikálni. A LED-falakon megjelenő animációkkal üzenünk, nyilvánvaló jelekkel. Evakuációs hangrendszerünk is van, a fesztivál teljes területére eljut vagy a hangunk, vagy a képi jelzésünk, ha baj van. De ne legyen erre szükség – zárja Gyenge Koppány. Kemény hete van, de bírja. Sőt, mintha élvezné is...



Csütörtök

18.00 - Nem ússzuk meg az esőt

14.10 - A soproni rendőrség tanácsai

A Soproni Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja fel a fesztiválozók figyelmét



- Figyelj magadra és társaidra, ne engedj a csábításnak, rábeszélésnek, mondj nemet az alkoholra, a dohányzásra, és a drogokra!

- Lehetőség szerint ne egyedül menj a fesztiválra! Ne szakadj el a társaságtól! Felelősségteljesen fogyassz alkoholt!

- A pénztárcádat, bankkártyádat, mobiltelefonodat tedd biztonságos helyre! Ne hagyd azt őrizetlen sátorban!

- Ne tarts magadnál sok készpénzt, vagy ha mégis, egymástól elkülönítve tárold! Csak a szükséges okmányokat vidd magaddal a fesztiválra!



Mi lesz ma?

Készül a Hurts

13.16 - Megérteni. Elfogadni. Segíteni.

Szerda 7.10 - A 26. VOLT Fesztivál a soproni Lővér kempingben június 26-án. MTI Fotó: Nyikos Péter

Szerda 2.59 - Éjszakai gyorsjelentés





20.55 - Depeche Modera az eső is elállt, szinte megtelt már a küzdőtér. Mindenki Dave Gahanéket várja Sopronban!



20.06 - Felhők ide vagy oda, a jó hangulat nem kérdés - Életképek: színes ruciban, esőben nyomta a Belga a nagyszínpadon

19.15 - Egyelőre szakad az eső, megy a Belga koncertje, remek a hangulat, 800 forintos esőkabátot egyre több fesztiválozó vesz a helyszínen - jelentette kollégánk.



Bekötött láb és mankó sem akadály egy vérbeli voltosnak

14.02 - Fontos információ a bérleteseknek és a Depeche Mode napijegyeseknek!



Induljatok időben, lehetőleg már most és gyertek minél hamarabb ki a VOLT-ra, hogy zökkenőmentesen történjen a karszalag átvétel és a bejutás is - írják a Facebookon a VOLT szervezői.

2-kor már kinyit a fesztiválterület is és kezdődnek az első programok is! Napijegyek még kaphatók.

Kedd délelőtt 11.30 - Videón a kapunyitás

<br />

Kedd délelőtt 10 óra - Megnyitott a VOLT

A csütörtöki nap, amikor az Iron Maiden játszik a nagyszínpadon, már biztosan teltházas lesz, de erős nap lesz a kedd is, amikor a Depeche Mode lép színpadra.



Hétfő - Bejártuk a helyszíneket és a nagyszínpadot

VOLT vonattal a fesztiválra



A MÁV-START és a GYSEV kombinált – a soproni helyi buszjáratok korlátlan használatát is biztosító – jegyet kínál a VOLT Fesztiválra vonattal utazó diákoknak. A VOLT kombinált jegy a két vasúttársaság Budapest és Sopron között közlekedő járatain egyszeri vagy oda-vissza utazásra használható fel, június 25-től július 2-án éjfélig.



A VOLT vonatok Budapest-Keleti pályaudvarról Sopronba június 26-án, 28-án és 29-én 9:31-kor, Kelenföldről 9:48-kor, Sopronból Budapestre pedig június 27-én, 29-én és július 1-jén 4:05-kor, ezenkívül elsején 11:15-kor indulnak.



A VOLT Fesztivál Facebook-oldalára írta egy anyuka az alábbi üzenetet:Sosem csináltam ilyet, de most teszek egy próbát. Az idei fesztiválon nagy szerepet játszik az autizmus... Ezen felbátorodva szeretnék kérni az én kis csodabogaramnak egy Volt zászlót. Marci 5 éves autista kisfiú és imádja a zászlókat, de nem tudom megmagyarázni neki, hogy a vendéglátóipari egység elől nem lehet hazahozni a zászlót... Mivel az időjárás sem kedvez a zászló "szekálásnak" - ahogy ő fogalmazott, most nehéz napokat élünk meg. Közeleg a világvége... Ha esetleg a Volt vagy a Telekom támogatná a zászló imádatot, nagyon boldog lenne a kisember!A VOLT fontos társadalmi ügyeket is a zászlajára tűz, idén az autizmussal élők körülményeinek javítására hívják fel a figyelmet. – Az Út a Mosolyért Alapítvány harmincezer fesztiválozónak ad a VOLT-on színes virágfüzért, aminek minden darabja után száz forint támogatást ad az alapítványnak a Mol – mondta el a Kisalföldnek Szijjártó-Nagy Szilvia alapító elnök. – A „Megérteni. Elfogadni. Segíteni" kampányban az Autisták Országos Szövetségével közösen szeretnénk létrehozni az első Autista Krízis Házat és Oktatási Központot, hogy szakszerű és hatékony segítséget nyújthassunk a súlyos autizmussal élőknek és családjaiknak, valamint tanulási lehetőséget, tapasztalatszerzést biztosíthassunk szakemberek számára. Nyáron négy nagy hazai fesztiválon veszünk részt, elsőként a VOLT-on – sorolta a tudnivalókat a külügyminiszter felesége. Egy kerekasztal-beszélgetést is tartottak szakemberek és érintett szülő részvételével, amelyen a nehézségek mellett szó volt többek között arról is, hogy tabuk nélkül kell kezelni a spektrumzavarral élőket. Szijjártó-Nagy Szilvia elmondta azt is, idén először a Civil faluban létrehozott úgynevezett Mosoly útja végén áll a Mosolyfal, amin kedves üzeneteket küldhetnek a fesztiválozók az autizmussal élőknek. A fal előtt készült, közösségi médiaoldalakra feltöltött fotók újabb százforintos támogatásokat jelentenek.Különleges program várja Sopron és a VOLT Fesztivál látogatóit a belvárosban. 14.30-kor a Mária szobornál (Sopron, Várkerület 62.) a Sidral Brass Band ad rögtönzött koncertet.Retró bulival zár a VOLTMa még unikornis és tigris jár gumicsizmában a Lővér kempingben – vannak, akik jelmezben fesztiváloznak -, utoljára felülhetünk az óriáskerékre, készíthetünk egy szelfit a VOLT feliratnál, és élvezhetjük a koncerteket.Sajnos eljött az utolsó nap, de nem akármilyen bulival zárhatjuk a hetet: érkeznek a ’90-es évek popsztárjai a VOLT-ra! Az éjféltől kifulladásig tartó partin olyan mega-slágerek csendülnek majd fel az eredeti előadók személyes tolmácsolásában, mint a Coco Jumbo, a Blue (Da Ba Dee), vagy a Better of Alone. Előttük koncertet ad még az Avenged Sevenfold, a Clean Bandit, a Halott Pénz, vagy például Majka & Curtis is.02.30 - Steve Aoki tovább fokozta a hangulatotBeszámoló hamarosan.21.58 - Fred Dursték még mindig elég jól nyomják19.44 - A Hollywood Undead maszkokban hódította meg Sopront16.40 - Megható: mécsesek gyúltak a Linkin Park székénélÁtadták a tavalyi VOLT fesztivál sztárfellépője, a Linkin Park székét - melyet az azóta elhunyt Chester Bennington dedikált - , és megemlékeztek az énekesről a Dömötöri Cukrászda teraszán. Tucatnyi rajongó gyújtott gyertyát a széknél, mialatt a Linkin Park dalai szóltak. Megható pillanatoknak lehettünk szemtanúi, többen könnyes szemekkel emlékeztek a tragikus sorsú énekesre.Mint ismert VOLT szervezői, a "Sopron, a csillagok városa" keretében évente egy-egy köztéri műalkotást, "szoborszéket" ajándékoznak a fellépő sztárok közül néhánynak, majd ezeket az installációkat felállítják a városban.A civil faluban nagy a bőség: a Soproni Egyetem, a GySEV ötletes játékokkal készült, a Medical Mental Alapítvány segít a kijózanodásban, a KözösPont Ifjúsági Missziónál aktuális problémáikat is kibeszélhetik a fáradt fesztiválozók. A Hallás Társasága Alapítvánnyal belenézhetnek a saját fülükbe, vagy nyomozójátékban vehetnek részt a Magyar Cserkészszövetséggel. De van interaktív hamistermék bemutató, irodalmi sátor, játszóház, Ki mit tud?, bűvész, lehet zenét szerezni vagy festegetni a Godot & Pinknik Galériánál, standja van a NAV-nak, az Eszterházy-kastélynak, a Nukleáris Sátorba látogatók pedig megismerkedhetnek egy atomerőmű működésével. Kint van a VOLT-on a rendőrség, s nemcsak ellenőriznek, előadásokkal segítenek a megelőzés érdekében. Az autistákat is támogathatja minden jóérzésű fesztiválozó, sőt, "A hősök még a vérüket is adják"! Ez a jelmondat van az Országos Vérellátó Intézet speciális buszára festve. Benéztünk, tele volt!- Ma délután avatják fel a Linkin Park VOLTos székét Sopronban.Az Iron Maiden meccset nézhetett, ezért késtekAz Iron Maiden tagjai kicsit próbára tették a rajongók türelmét csütörtökön, amikor mintegy 38 perces késéssel csaptak a húrok közé – valószínűleg azért, mert megvárták, hogyan szerepel hazájuk a foci-vb-n. Anglia ugyan kikapott Belgiumtól, de az ikonikus heavy metal együttes ettől persze még hatalmas koncertet adott, és ahogy azt vártuk, a látvány is szenzációs volt.Ha pedig nem a színpadot néztük, akkor a mellettünk tomboló férfire figyeltünk, mert jó volt látni, ahogy teljes átéléssel üvöltötte a dalokat, rázta hosszú haját. Miután megszólítottuk, kiderült, hogy Söndör a beceneve, a Heves megyei Visznekről érkezett, és ez volt a negyedik Iron Maiden koncertje. „Ahhoz képest, hogy túl vannak a hatvanon, iszonyatosan jók. Bruce Dickinsonnak óriási hangja van, nagyon jól játszanak, sokszor majdnem stúdióminőségben adták vissza a dalokat. Persze én elfogult rajongó vagyok…" – fogalmazott a kisalfold.hu-nak Söndör. Mi elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy tényleg nagyon jól tolták, az Iron Maiden két év után újra bevette Sopront.Itt egy komplett itallap - az árak egyébként egységesek a fesztiválon, például a sör, az üdítő, és a pálinka (4cl) tekintetében biztosan:De van zsíros kenyér is 600 forintért, a sima lángos 700, a sajtos 800, a tejfölös 800, a sajtos-tejfölös 1000, az extra sonkás 1200 forint ott, ahol mi ettünk. Egy másik helyen pedig így alakulnak az árak:A gyros pitában 1000, tálként 1800 forint. Hamburgerek rengeteg változatban kaphatóak 1300-1500 forinttól a csillagos égig.A hot dog 800-900 forint. Óriáspalacsintát 1200 forinttól kínálnak, van nutellás, de sonkás-tejfölös is:Pizzaszelet 800 forint körül kapható.A kínálat végtelen...- FONTOS: A mai nap telt házas, ezért a szervezők kérik, hogy mindenki induljon időben, minél hamarabb érkezzenek a VOLT-ra, hogy zökkenőmentesen történjen a karszalag átvétel és a bejutás is.Mi a mai program?A Telekom-nagyszínpadon 16.30-kor a The Raven Age kezd, aztán jön a Skillet, a Tankcsapda, majd az Iron Maiden. Az OTP–Petőfi Rádió-nagyszínpadon Useme, Ganxsta, Junkies, 30Y, Wellhello, Quimby, Alan Walker és Andro a sorrend. A Poncichter negyedben Takáts Tamás, a Honeybeast, a TNT, az LG színpadán pedig a Moby Dick és a Road nyomja.- A szakadó eső sem tántorította el a fesztiválozókat a Hurts koncertjétől, mutatunk is gyors pár képet, élménybeszámolóval pedig hamarosan jövünk.Ilyen bulik is kerekednek a VOLT-on:Esős estére hívják fel a figyelmet a VOLT szervezői. Most is esik, ezt a hangulaton is megérezni, de a zenekarok biztosan felpörgetik majd. Egyelőre mindenki a fedett helyet keresi, kivéve a kitartó Ákos és HURTS rajongókat, akik jó ideje a Nagyszínpad első soraiban várakoznak.A fesztiválon a prevenciós előadók hasznos tanácsokkal látják el a rendezvényre látogatókat a bűncselekmények és az áldozattá válás megelőzése érdekében. Felhívják a figyelmet a drogok, az alkohol és a dohányzás, valamint a drogfogyasztás káros hatásaira. A fiatalok számára fontos a helyes kortárs kapcsolatok megválasztása, és a szabadidő hasznos eltöltése is. A bűnmegelőzési munkatársak interaktív előadások keretében prevenciós kisfilmek vetítésével és szemléltető példákkal hívják felé a figyelmet a bűnmegelőzés lehetőségeire. A szakemberek a bűnmegelőzési tanácsok mellé hasznos ajándékokat adnak a jelenlévőknek.- Az előrejelzések és a Hurts gitárosa, Adam szerint is esni fog, de az időjárás, ahogy tegnap sem, úgy ma sem tántoríthat el senkit a fesztiválozástól! Gumicsizmát fel, na maradjon otthon az esőkabát - probléma megoldva.- Ma este 11-kor érkezik a nagyszínpadra a Hurts, a Theo és Adam alkotta duó és zenekaruk már készül a show-ra, megtartották a hangpróbát is, azaz gyakorlatilag adtak egy minikoncertet a lelkes rajongóknak:Ha Ti is itt vagytok a VOLTon, keressétek a VOLT-füzéreket, mert minden nyakba akasztott füzér után a MOL 100 forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványkezdeményezését, hogy megépülhessen az ország első Autista Krízis Háza és Oktatási Központja!Hazaérve a kempingből: nagyon hideg van odakint. A farmering + pulcsi + szélálló kabát is kevés volt ahhoz, hogy ne fagyjunk át, míg a sorban várakoztunk taxira. Főleg, hogy kétszer is elkapott minket a zuhé délután, kora este. Jó sokat kellett egyébként várni addig, mire taxihoz jutottunk - persze nem véletlenül, a Depeche Mode koncertjére rengetegen érkeztek. Ennyit a külső körülményekről, egyébként meg teljes az extázis: Dave Gahanék még annál is jobbak voltak, mint amire számítottunk - mi most láttuk őket először. A VOLT pedig nekik jelentett újdonságot, hiszen ez volt az első magyarországi fesztiválkoncertjük - az biztos, hogy ők is nagyon élvezték a bulit.A Vad Fruttik, vagyis ahogy a frontember Likó Marci fogalmazott, a "szegény ember Depeche Mode-ja" koncertjén zártuk a keddet, részletek hamarosan.Míg a Mosonmagyaróvárról érkezett Mézer Barbi arra várt, hogy barátai is átjussanak a kapun, a kisalfold.hu-nak elmondta, hajnali négy órakor indultak el otthonról kocsival, hogy az elsők között juthassanak be. Barbinak ez az ötödik VOLTja, és azért is szereti a fesztivált, mert ˝sokáig tart˝, és végre sok időt tud a barátival tölteni, egyébként a Hurts, a Limp Bizkit, a Skillet és Apey & the Pea együttesek érdeklik leginkább."Bent vagyunk!" - kiáltott fel Barbi mellé érve Ormándi Balázs, aki azt mondta, ő mindent nagyon vár, de a Depeche Mode és az Iron Maiden koncertjét különösen.A hatalmas kötés a lábán és a mankók sem akadályozhatták meg abban Gecsei Zoltánt, hogy eljöjjön a VOLTra - hétfő este még a kórházban volt: szombaton focizott, akkor történt egy kis baleset. Miután Oláh Cintia is bejutott és csatlakozott a csapathoz, a fiatalok összeálltak nekünk egy közös képre, aztán rohantak is sátrat állítani.A VOLTra természetesen nemcsak a megyéből, hanem az ország minden pontjáról - és határainkon túlról is - érkeznek látogatók, Dékány Dóra és Király Zoltán például Kecskemétről jött. A pár is nagyon korán, reggel fél 5 körül indult vonattal. Itt aztán nem kellett sokat várniuk, mert 15 perc alatt bejutottak a fesztiválra, hatalmas mosollyal az arcukon nekünk is jó szórakozást kívántak."Csak tudnám, hogy sikerült ezt felállítani tavaly!" - hallottunk egy fiút a kempingben, mialatt a sátrával küzdött, kicsivel odébb egy lány - aki a VOLT-füzért a homlokára kötötte - szintén hasonló kihívással szembesült.A Nagykanizsa mellől, egészen pontosan Újudvarról érkezett Harangozó Emil és Kiss Rudolf azonban már békésen, rádiót hallgatva üldögéltek a sátraik előtt, ők elég gyorsan berendezkedtek - igaz három órát álltak a sorban a jó helyért.A sátorállítás egyébként ragyogó napsütésben zajlott, egyesek szerint ez az "eső előtti köpönyeg", de mindenki bizakodik benne, hogy egy nagy zuhé esetén sem áznak be.Kedden délelőtt 10 órakor hivatalosan is megnyitott a VOLT Fesztivál Sopronban. A bejáratnál hatalmas ordítással köszöntötték a korán érkező látogatók a kapunyitást. Folyamatosan engedik be a fesztiválozókat a kemping területére, nincs torlódás. Hangulat a tetőfokon. Viharként tombol már a messzi távol " - énekelte egy munkás a VOLT hétfői sajtóbejárásán, hangját csak a fúrás-faragás zaja harsogta túl: a fesztivál ugyanis még épült-szépült, az utolsó simításokat végezték a szakemberek. Mint Benis Dániel műszaki vezetőtől megtudtuk, a VOLT kicsivel több mint egy hét alatt épül fel, három-négyezer ember munkájával. A jelenlegi nagyszínpad a VOLT történetében az eddigi legnagyobb: négy méterrel szélesebb, mint a tavalyi, azaz 50 méter széles,18 méter magas, és ami ennél is lényegesebb: a teherbírása csaknem 40 tonna.Mi is felmehettünk a gigantikus színpadra, amit a Depeche Mode kedd esti koncertjére készítettek elő. Mellettünk Fodor Tamás polgármester is megtekintette a munkálatokat, a városvezetőt is lenyűgözték a látottak, noha ő már egy díjátadón átélhette, milyen kiállni egy ekkora színpadra.A Depeche Mode egyébként Bécsből érkezik majd Sopronba, teljes a titkolózás a csapat körül, egyelőre még szállítójárműveket sem kértek a szervezőktől, csak egy masszőrt, masszázssarkot a backstage-be. Az együttes tagjainak frizuráját egy soproni fodrász készítheti el a fellépés előtt, nála talán senki nem izgulhat jobban, hiszen Dave Gahanék a kedvencei."Pár éve még álmodni se mertünk arról, hogy a Depeche Mode első, magyarországi fesztiválkoncertjével éppen a Telekom VOLT Fesztiválra érkezik majd" – mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT egyik alapító-főszervezője.A korábbi évektől eltérően a két nagyszínpadon idén nem felváltva, hanem párhuzamosan adnak koncertet a fellépők. Mint Fülöp Zoltántól, a fesztivál másik főszervezőjétől megtudtuk, Az OTP Junior-Petőfi Rádió Nagyszínpad fölé idén egy Olaszországból érkezett sátor, azaz egy ezer négyzetméteres fedés kerül.Az új helyen felépülő óriáskerékről egy tízemeletes ház magasságából nézhetünk körül a VOLTon, de Sopronra és a környező osztrák városokra is rálátunk majd innen. A Telekom Téren egy időben összesen 1400 ember használhatja az ingyenes wifit, a 252 db telefontöltő pedig (a nyitva tartási időn belül) minden nap déltől éjfélig, összesen 56 órán keresztül áll majd a fesztiválozók rendelkezésére.600 db WC, 150 tusoló, 400 fős biztonsági szolgálat, 200 fős egészségügyi bázis és egy minikórház is felépül a VOLTon. “Az idei újdonságok között említésre érdemes a Hello Hungary Village, ahol az ország legismertebb YouTube-erei közül négyen égész nap élőben mutatják be Sopront és a VOLTot. Ugyancsak új helyszín a Telekom Secret Garden, ahol – nevéhez hűen – csak meglepetések és titkok várják a fesztiválozókat" – mondta el Filutás Anna, a VOLT főkoordinátora.Szállást már csak nagy szerencsével találhat, aki Sopronban és környékén keresgél: hónapokkal ezelőtt már a környező osztrák szálláshelyek is megteltek a VOLT vendégeivel. A fesztivál területén idén előre telepített sátrak, prémium lakókocsik és például Podpad is várja a kempingezőket, ami a a hagyományos sátor egy kiváló alternatívája, zárható ajtaja van és faágyakkal felszerelt.Kedden folyamatos lesz a beengedés a fesztivál területére, de a nagyszínpad előtti küzdőteret csak délután nyitják meg. Érdemes letölteni a VOLT mobilalkalmazását, amiben nemcsak a programokat követhetjük nyomon, de rajta keresztül a karszalagunkat is feltölthetjük - hiszen idén már azzal is fizethetünk.