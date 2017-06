VOLT Fesztivál 2017 - Bejártuk a kempinget, indulhat a buli - térképet is mutatunk! Fotók

Változik a forgalmi rend



A VOLT Fesztiválhoz kapcsolódóan ideiglenes forgalomtechnikai változtatásokat vezetnek be. Így a Harkai út Borisfalvi utca - Kőszegi út (buszforduló) közötti szakasza a kemping irányába egyirányúvá válik. Az Egeredi út a Lővér körút irányába szintén egyirányúvá válik. A környező utcákban a behajtást korlátozzák, a korábbi években megszokott módon.



Mentesítő járatok a VOLT Fesztiválra Budapestről és Győrből



Mentesítő járatokat indít a VOLT Fesztiválra hétfőn és kedden a GYSEV Zrt és a MÁV-START Zrt. A két vasúttársaság a megnövekedett utazási igények és az InterCity vonatok korlátozott kapacitása miatt döntött úgy, hogy mentesítő járatokat indít.



A vonatok Budapestről június 26-án, hétfőn, és június 27-én, kedden 9 óra 25 perckor indulnak. Fontos információ, hogy a mentesítő vonatok nem Budapest Keleti, hanem Budapest Déli pályaudvarról indulnak Sopronba.



Június 26-án és 27-én Győrből is mentesítő járatok indulnak a hűség városába: a vonatok indulási ideje mindkét nap 9 óra 51 és 11 óra 30 perc.



A vasúttársaság kéri, hogy a fesztiválra utazók lehetőség szerint minél nagyobb számban vegyék igénybe a VOLT mentesítő vonatokat!

Gördülékenyebb bejutást ígérnekKilencven százalékos felkészültséggel várja a fesztiválozókat VOLT, ahol hétfőn már szinte valamennyi helyszínen beindul az élet. A kapuk délelőtt 10 órakor nyílnak meg a kempingezők előtt, a fesztivál területére pedig 14 órától lehet belépni. A hat nap alatt több mint százötvenezer vendégre számítanak a szervezők.A gördülékenyebb bejutás érdekében megnövelték a főbejárat kapacitását, sőt, idén egy második bejárat is üzemel. (A 2.nagyszínpad, az OTP Junior-Petőfi Rádió színpad mögötti részen.)A nagyszínpad előtti küzdőtér is nagyobb lett, mintegy 45 ezren bulizhatnak majd egyszerre a területen - tudtuk meg Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán főszervezőktől a vasárnapi sajtóbejáráson.A polgármester is jön a Linkin Parkra és a díjátadó gáláraFodor Tamás polgármester is megtekintette a készülődést a Lővér kempingben, ahol az újságíróknak elmondta: a fesztivál legalább annyira fontos Sopronnak, mint a szervezőknek. "Az ország minden tájáról és külföldről is érkező fesztiválozók bejönnek a városba, ami gazdasági szempontból is jó. A vendégeket széles programkínálat várja, szeretnénk, ha később is visszatérnének - fogalmazott Fodor Tamás. Kérdésünkre elárulta, gyermekeivel ő is ott lesz a jubileumi VOLT legnagyobb dobásán, a Linkin Park keddi koncertjén, és kilátogat a hétfő esti Petőfi Zenei Díj-átadó gálára is.A látványos gála gyakorlatilag egy minifesztivált ígér, benne izgalmas, csak erre az alkalomra összeálló zenei formációkkal. Az est zárásaként kétórás Fatboy Slim koncert következik.Mintegy ötezer sátorhely a fesztiválonMíg az első VOLTra öt zenekart hívtak, addig ma már közel 300 fellépőt számlál a fesztivál. Keddre minden napijegy elkelt, és ugyanilyen nagy érdeklődés mutatkozik szombatra is, így valószínűleg többször kitehetik majd a "megtelt" táblát.A VOLT tizenkét hektáros területén hat színpad összesen mintegy kétezer négyzetméternyi felületén szól majd a zene. A legnagyobb színpad a Telekom Nagyszínpad, amely ezer négyzetméter alapterületű, magassága mint egy ötemeletes házé, súlya pedig száz tonna. A fesztiválozóknak mintegy hatszáz mobil mellékhelyiséget és több mint százötven tusolót állítottak fel. Idén egyébként két bolt is nyit a VOLTon, egy Aldi és egy Rossmann is.A fesztivál területén mintegy ötezer sátorhely áll rendelkezésre. Sopronban a szálláshelyek megteltek, még a szervezők is Mörbisch (Fertőmeggyes) egy panziójában foglaltak a stábtagoknak.