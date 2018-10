Volt egyszer egy fésűsgyár

A felsorolt gyárakból mára egy maradt, az is Heineken néven őrizte meg a csillagait. A valamikor családoknak, kolóniai lakóknak kenyeret adó öntöde és szőnyeggyár ugyanúgy nem létezik, mint a több ezer tonna törmelékkel eldózerolt fonalgyár – utolsó hivatalos bejegyzése 2012-ből származik -, megszűnt sporttelepének területére pedig már jóval előbb kisebb vállalkozások fészkelték be magukat. Az erre járóknak, a környéken dolgozóknak vagy inkább dolgukat intézőknek kétnemzedéknyi idő után nem sok fogalmuk lehet az errefelé valamikor élénk, vidám és sportos életmódról, melynek és egy szép jövőképnek részese volt három nosztalgiázó ismerősünk is.



Rudi részlegvezető édesapja még a gyár korábbi ausztriai, vöslaui kapcsolatából hozta magával a nyers gyapjúból, műszálból műveletek sorával kialakítható fésűsfonal gyártásának gazdag szakmai tapasztalatait. A másik két „fiú" a háború utáni korszak tipikus munkásszármazású gyerekének számított. Az ugyancsak a ma is meglévő Fésűs-házakban lakó Guszti apja postai sofőr, anyja fonalgyári munkásnő volt. Gabi szüleit a fővárosból hozta magával az oroszok által a világégés után az üzemet igazgatással megbízott mérnök, később a család az apa gyári asztalosmunkája mellett elvállalt sporttelepi gondnoksággal jutott szoba-konyhás szolgálati lakáshoz. Maradtak hárman abból a sok-sok fiatalból, akik az infrastruktúra részeiként élvezői lehettek a vízhiányos, nyári strandolási lehetőségekben szűkölködő város apró gyöngyszemének. Mert csak ritkán fordult elő, hogy gyári dolgozók és hozzátartozóik mellett más nációk is látogathatták. Nem számítva a különleges eseteket, mint egyszer az ötvenes években a városban üdülő Ráday Imre színművész és balerina kedvese önfeledt fürdőzéseit…



Hol volt még a vízforgató berendezés és a feszített víztükör? A fokozatosan lejtő medence friss vízzel együtt kapott egy rézgálicos kezelést, majd úgy három hét és kellő zöldülés után még néhány vödör klórt - a legfőbb érték az ember jelszó jegyében. Na, a pólócsaták mellett ekkor jött el a srácok ideje, ilyenkor lehetett úgy fogócskázni, hogy a víz alatti sötétben elúszva minél tovább hivatalában lehetett tartani, az őrületbe kergetve a „fogót". Az öt-hat hét utáni elodázhatatlan vízcsere egyben több száz vödör kihordott iszap üledékkel járt együtt, benne ebihalak és apró békák életének kioltásával. A napozó terasz keskeny párkánya kedvelt fekvőhely lett volna, ha a gondnok nem parancsolja le onnan szigorú következetességgel a barnulni vágyó ifjú textilgyári hölgyeket. A napozó alatti pingpongasztalnál az ismert „forgózás" nevű játék vált rendszeressé, megunhatatlanok voltak az amúgy piciknek készült homokozóban a fejjátékot és a kapusmozgást fejlesztő fejelő bajnokságok. Az úri sportnak tartott teniszezés kezdeti törekvései később teljesen elhaltak, a szovjeteknél népszerű röplabdában azonban a labdarúgáshoz hasonlóan még a gyárak közötti, úgynevezett szakmaközi vetélkedőkre is nevezték a Fésűs csapatát.



Külön fejezet kezdődött a kétsávos tekepálya 1960-as megépítésével, a környék három pályáján megrendezett ünnepi hetek versenyével, rangos hazai csapatok részvételével. Megcsodálhatták a fővárosi Szabó József stílusos gurítását, amellyel nem sokkal korábban Pozsonyban világbajnoki címet szerzett. Persze, automatizálás még sehol, a bábuállító gyerekek négy forintos órabérben dolgoztak, s ha például összegyűlt egy hónapban 316 forintjuk, az övék volt a 6 forint aprópénz. Rendezvényekben, üzemi versenyekben nem volt hiány, fogyott a poharakon foltot hagyó olcsó sör és bor, a hamutartók másnap is árasztották a tömegével elszívott Munkások, Kossuthok áporodott illatát. Működött a gramofon, a hangszóróból Rátonyi Róbert, Breitner János, Vámosi János mellett a Szabad szél, Dunajevszkij operettje szólt. Nőttünk, iperedtünk zsíros kenyéren és paprikán, darás tésztán és paradicsomos káposztán. Volt részük takarításban, ablaktisztításban a gondnokéknak, hozzá a medence környéki kavicsos terület, melyet havonta kellett megszabadítani a bőven szaporodó gaztól.

A gyár pedig élte az akkori normák szerinti három műszakos világát, barátságokkal, szerelmekkel és szerelmi viszonyokkal, a korra jellemző sok-sok ugratással. Megünnepelték 1952-ban Rákosi Mátyás születésnapját. Egy évre rá a kevés népboltok egyikéből – ahol fejenként csak egy kiló liszttel tudták kiszolgálni a sorban álló dolgozói tömeget - lépdelt hazafelé anya és fia, amikor a város összes mozdonya és gyári szirénája megszólalt, megállt az élet: temették a világ nagy tanítómesterét, Sztálint. Végig lehetett remegni otthon a rádió mellett, a gyárból kilógó délutános munkásokkal együtt a londoni 6:3-at. A következő nyár zsúfolt júliusi vasárnapi strandnapján búcsút inthettek a berni világbajnoki reményeknek. A forradalom fővárostól távoli soproni eseményeiben töltetlen puskával őrizték a gyárat a szolgálatot teljesítő munkástanács tagjai. Jó néhány ismerős család tűnt el a látókörből, az új élet reményével vágtak neki az ismeretlennek. És bejött a televízió, a gyár vezetése a kultúrteremben helyezte el, lezárt faládában, esténként szertartásosan bekapcsolva. Amíg szép lassan nem került minden háztartásba készülék, élénk érdeklődés mellett folyt a vita, hogy a bécsi, vagy a magyar adás legyen-e nézhető.



A párt-, a KISZ- és a szakszervezet tette a dolgát, gyártották a havi hangulatjelentéseket. Tiltakoztak a kubai blokád és Patrice Lumumba üldözése ellen, elítélték a vietnami háború eszkalációját, szörnyülködtek Kennedy elnök meggyilkolásakor. Örülhettek a dolgozók Valentyina Tyereskova űrrepülésének, a szovjet Bezosztája búza kiváló termésátlagának, a textilipar küszöbön álló rekonstrukciójának. Mindenki tudomásul vette a szocializmus alapjainak lerakását, az összes kötelező május elsejei felvonulással együtt. Miközben megjelentek az első magán gépkocsik: Pusker Béla szerelő P70-je, majd Gyovai János udvari munkásnál ennek utóda, a még oldalcsíkos 500-as Trabant. Szaporodtak az új motorkerékpárok, a Pannóniák, a Danubiák, a tehetősebbeknél a cseh gyártmányú Jáwák.



A három múlton merengő, idősödő férfiú útjai ekkor kezdtek különválni. Rudi televízió műszerészként dolgozott, később Ausztriából mehetett nyugdíjba. Gabit a gyár későbbi anyavállalata, a Richards szippantotta fel, mint ifjúsági válogatott tekézőt. Guszti szorgos esztergályosként dolgozta végig az évtizedeket. Egyiküket sem vetette fel a jólét, de igyekeztek a családjukat elfogadható körülmények között tartani, a rendkívüli változásokat hozó rendszerváltást követően is. Megkopott egészségüket cipelve, az emlékek alatt görnyedve ültek egy presszóban. Gábor elővette a laptopját, beírta a keresőbe a Soproni Fésűsfonalgyár szóösszetételt. Feljött a cím: Magyar Filmhíradó 1953., Egy soproni textilgyár. A választási békeverseny munkasikereiről, sztahanovistákról, az ő sporttelepükről, a fürdőidényre készülő uszodáról beszél, felvillan apja 38 évesen, amint az 5-ös számot helyezi fel a startkőre. Gusztáv ugyanazzal a néma állhatatossággal meredt az apró képernyőre, mint amikor 7 évesen foci közben négylevelű lóherét keresett a fűben. Rezső bekapcsolta a mobilját, hamar rátalált a keresett kedvenc Zorán dalra: semmiért vesztek el álmok…