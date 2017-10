Visszatérnek a fiatalok Csáfordjánosfára

Hamarosan kész



70 millió forintot nyert a falu a soproni vízművel arra a beruházásra, amelynek köszönhetően új ivóvízvezeték épül.

A megye legdélibb települése a kétszázötven lelkes falu, Csáfordjánosfa, amelynek legfőbb ékessége a kora tavasszal nyíló tőzikés. De vannak itt még érdekességek, a Simon-kúria – ami ma szociális otthon –, a kripta, ami igazán egyedülálló és persze az itt élők, akik belakják a Répce menti települést. Németh Albert polgármester fiatalos lendülettel igyekszik új színt vinni a falu életébe, tavaly itt rendezték meg például az országos szkanderbajnokságot, a tavaszi nőnapi hintós kirándulást pedig még ma is emlegetik a faluban. Beruházások történtek, új ivóvízvezetékük is hamarosan megépül.– A télen fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre a közösségi házon, amelynek udvarán egy fedett rendezvényteret szeretnénk kialakítani. A betonozást, ha az idő engedi, még most ősszel elkezdjük, de legkésőbb tavasszal belevágunk – kezdte a változások sorolását Németh Albert polgármester.– Áprilisban felújítottuk a Hunyadi utcát, ennek költségét az adósságkonszolidációs pályázatunk fedezte. Közel hárommillió forintot nyertünk az úgynevezett várépítő pályázaton, amiből a Simon-kriptát újítjuk fel, a munka már folyamatban van, a hiányzó összeget önerőből pótoljuk. Vissza szeretnénk állítani az eredeti állapotot – mondja a faluvezető.Ennél is nagyobb dolog most a csáfordiak számára, hogy nyolc év után még tisztább víz kerülhet a poharukba, elkészül ugyanis az új ivóvízvezeték.– Ivánból kapjuk majd a vizet. További jó hír, hogy a minisztérium befogadta a tíz faluból álló csáfordjánosfai szennyvíz-agglomerációt, most keresik az anyagi forrásokat – mondta el a polgármester, akinek a legnagyobb öröme mégis az, hogy több fiatal család döntött a közelmúltban úgy, hogy Csáfordjánosfán telepedik le.A főispán emlékeSimon Elemér Sopron vármegye főispánja, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke volt. Az ő tulajdonát képezte a csáfordi kastély a parkkal, valamint a védett erdő. Kriptáját már a bokrok vették szorosan körbe, pedig egykor maga az építmény is impozáns volt.