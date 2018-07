Videóval frissítve - Lovak kóboroltak az úton az éjszaka Csapod és Röjtökmuzsaj között

Kedden hajnalban, mint mindig, korán indultunk dolgozni. Beled felől járunk Sopron felé, Csapodon keresztül. Ezen az útszakaszon rengeteg a vadállat. De kedden hajnalban Csapodot elhagyva, Röjtökmuzsaj, felé körülbelül három kilométerre 6 ló sétált, ügetett az úton. Elfoglalták az egész úttestet nem is próbálkoztunk a kikerülésükkel. A segélyhívón bejelentettük a "forgalmi akadályt". Körülbelül 4 perc elteltével, be is ért minket a rendőrség. Lépésben követték a lovakat, majd 3 kilométer után az állatok betértek egy erdei útra"

- írta le az esetet olvasónk, aki fotókat is mellékelt.A kóborló lovakról egy másik olvasónktól videót is kaptunk: