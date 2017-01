Veszélyes a Fertő tavon korcsolyázni, helyenként ugyanis elvékonyodhat a jég. Ráadásul az ott telelő vízi madarak nyugalmát is zavarhatják a korcsolyázók - tájékoztatta a Fertő-Hanság-Nemzeti Park Igazgatóság csütörtökön az MTI-t.



A nemzeti park felhívta a figyelmet arra, hogy bár a hideg időben Győr-Moson-Sopron megye több állóvize is befagyott, a jégfelület azonban nem egyenletes, van, ahol vastagabb, máshol vékonyabb. Így például a Fertő tavon, valamint a Kónyi-tó, a Barbacsi-tó, a Fehér-tó, valamint a lipóti Morotva-tó esetében - írták.



Kiemelték azt is, hogy a Fertő tó különösen veszélyes, hiszen bizonyos csatornaszakaszok jóval mélyebbek (2-3 méteresek) és ott a lassan áramló víz még télen is elvékonyíthatja a jeget. Ráadásul ha valaki egy ilyen helyen, például a tó hanyi nádasát átszelő csatornán korcsolyázik és a jég a parttól távolabb beszakad, még segíteni sem tudnak rajta - a pontos helyzetét ugyanis nem tudja egyedül megállapítani a bajba került ember, a telefonján pedig nincs térerő sem.



A felsorolt tavak jégfelületét ugyanakkor pihenő- és éjszakázóhelynek használják az ott telelő vízimadarak, például a vadludak, úgy, hogy bizonyos részeket folyamatosan mozgatva jégmentesen tartanak. Ha viszont megzavarják őket, akkor egyrészt energiát vesztenek, ami ebben a hosszan tartó zord időben a gyengébb egyedek pusztulásához is vezethet, másrészt a pihenőhelyük befagyhat, ami szintén a túlélési esélyeiket rontja.



Ezeknek a területeknek még a megközelítése is veszélyes, mert bizonytalan a jég vastagsága. A nádas bizonyos pontjain természetvédelmi célú vaddisznógyérítést is végeznek a nemzeti park munkatársai, ami balesethez vezethet, ha valaki éppen arra jár.



Korcsolyapályát csak egy-egy település jegyzője jelölhet ki, az adott terület tulajdonosával, vagyonkezelőjével egyetértésben, és biztosítania kell hozzá az előírt felügyeletet, a mentéshez szükséges feltételeket. Ha ezt védett természeti területre tervezik, akkor szükség van a természetvédelmi hatóság engedélyére is. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság elsősorban a terület őrzéséért felel, és a szabályszegőket figyelmeztetik, illetve megkérik őket a távozásra. Vitás esetekben pedig feljelentést tesznek - összegezték a közleményben.



A Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőrséget éppen a múlt héten riasztották, hogy a Fertő tóba beszakadt egy korcsolyázó - közölte a szervezete a közösségi oldalán. Az egyesület munkatársai a soproni tűzoltókkal egyeztetve segítettek a bajba jutott embernek. A mentés csaknem fél óráig tartott, a férfi fel tudott mászni a jég tetejére egy másik korcsolyázó segítségével. Járni nem tudott, a cipőjébe víz folyt, a vizes ruhája pedig keményre fagyott. A parton a mentők ellátták és kórházba vitték fagyási sérülésekkel.