Vb-döntő előtt - drukkol a nemzetiség az anyaországiaknak

– Horvátország minden meccsén bámulatosan küzdött, az elődöntőben pedig épp a nagy múltú angolokkal szemben nyert. A horvátok fáradhatatlanul gólra törekedtek. A játékuk iskolapéldája volt az elszántságnak, a győzni akarásnak – mondta a horvát gyökerekkel rendelkező Firtl Mátyás, korábbi soproni országgyűlési képviselő, aki baráti, rokoni társaságával folyamatosan nyomon követi a horvát világbajnoki meccseket.



– Jó volt látni, ahogy a második félidőben a kis nemzet fiai felnőnek a nagy a feladathoz, s káprázatos játékkal megfordították az állást. Nagyon drukkolunk nekik, hogy ezt a pazar teljesítményt a vasárnapi fináléban is megismételjék.



– Boldogok vagyunk, az pedig különösen jólesik, hogy a horvátok által is lakott településeken a magyarok rendre gratulálnak nekünk a horvát válogatott teljesítményéhez – tette hozzá a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az Undon élő Koloszár István.



– A helyi Vidám Gradistyei Horvátok népzenei együttessel pár hete horvátországi folklórfesztiválon vettünk részt, ott aztán be is vásároltunk foci-vb-s horvát mezekből, sapkákból, zászlókból. Odahaza már mindenki, még a kisgyerekek is ezekben drukkoltak. Felemelő érzés, hogy akár aranyat, akár ezüstöt nyerünk, a horvátok beírják magukat a focitörténelembe. A vb-döntőt közösségben, kivetítőn szeretnénk végigszurkolni.



– A negyeddöntőt Zágrábban, az elődöntőt már odahaza, baráti társaságban szurkoltam végig. Mindenütt euforikus volt a hangulat, a válogatott mindig szívvel-lélekkel játszott – emelte ki Klemensits Ingrid, a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Megérdemelten jutottak a fiúk a döntőbe, érett, kreatív csapatot alkotnak. Érezniük kell, hogy a külhoni horvátok szíve is értük dobog. Ujjongásra így is, úgy is okot adtak már...



– A horvát és a magyar testvérnép – fogalmazott lelkesen dr. Payrits Ferenc, a regionális Hrvati Horvátok Egyesület elnöke. – Bárhogy nézzük, a horvát focisiker, a döntőbe jutás Közép-Európát reprezentálja. Ráadásul a harmadik hosszabbításos meccsük volt, s ez még nagyobb haditettnek számít. Büszkék vagyunk arra, hogy most megmutatkozott a horvátok dicséretes összetartása: a szövetségi kapitány bosznia-hercegovinai horvát, s akadnak többen is a csapatból, akik külföldön élő horvátok. A siker tehát példa lehet arra, legfőképpen itt, a Kárpátok–Adria térségben, hogy csak közös erővel és együttműködve érhetünk el igazi eredményeket – vont párhuzamot dr. Payrits Ferenc.