Vasutassztrájk Ausztriában: megindult a vonatközlekedés Sopron és Bécs között

Hétfőn 12 és 14 óra között vasutassztrájk lesz Ausztriában

A hétfőn 12.00 ás 14.00 óra között Ausztriában megtartott vasutassztrájkot követően ismét megindult a vonatközlekedés a Deutschkreutz – Sopron - Ebenfurth – Bécs, valamint a Pamhagen (Pomogy) - Neusiedl am See (Nezsider) közötti szakaszokon. Késések a délután folyamán még előfordulhatnak, a menetrendszerű vasúti közlekedés várhatóan a kora esti órákra áll helyre.A hétfői - 12.00 és 14.00 óra között - Ausztriában életbe lépett vasutassztrájk érinti a Bécs-Sopron között közlekedő vonatokat is. A Deutschkreutz–Sopron Ebenfurth-Bécs viszonylatban 14 óráig nem közlekednek a vonatok.14 óráig szintén nincs vonatközlekedés az FHÉV vonalán, Pamhagen (Pomogy) és Neusiedl am See (Nezsider) között. A sztrájk nem érinti az FHÉV magyarországi, Pamhagen (Pomogy) és Fertőszentmiklós közötti szakaszán közlekedő személyszállító vonatokat.November 26-án, hétfőn 12 és délután két óra között vasutassztrájk lesz Ausztriában, amely hatással lehet a Magyarországról Ausztriába és Ausztriából Magyarországra közlekedő vonatok menetrendjére is.Amennyiben a sztrájkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnének, kérjük, hívják a GYSEV Osztrák Üzemrészének információs telefonszámát, amely hétfő reggeltől elérhető: +43 2687 622 24162, vagy tájékozódjanak ahonlapról.