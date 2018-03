Vasárnap kezdődik a Soproni Tavaszi Napok: igazi programkavalkád egy hónapon át

Harazdy Eszter és Rost Andrea

– A „Hajtás!" az idei Soproni Tavaszi Napok mottója. A szó többféle jelentését és üzenetét keltjük életre a programmal. A szó utalhat a tavaszi rügyfakadásra, új életmód lehetőségére, lendületre, új szokások kezdetére. Persze a „hajtás" következményeivel is számolunk, szó lesz a lelki egészségről és a stressz-oldásról is. A műsor a márciusi nemzeti ünnepünkre való készülődéssel március 11-én, a Huszárvágás című családi nappal kezdődik a Liszt-központban s húsvéthétfőn, az Atilla Fiai Társulat Fő téri koncertjével zárul. E két időpont között kiváló színházi, zenei és gyermekműsorok között válogathat a közönség – fogalmazott Pataki András, a Pro Kultúra Sopron ügyvezető igazgatója hétfői sajtótájékoztatóján.Ugyancsak március 11-én nyitják meg a „Fidelissimart" elnevezésű kiállítást a Munkácsy Teremben: elismert soproni képzőművészek alkotásait láthatja a közönség. A tárlat egyik kísérőprogramja lesz a március 18-i feszültségoldó társasjátékozás: a jó szórakozást ígérő program vendége Pataky Krisztina pszichológus, társasjáték-fejlesztő lesz.A Festőteremben március 17-18-án a 30 éves Magyar Origami Kör interaktív kiállításának ad otthont. Szintén a Festőteremben várja a kisgyerekeket – március 17-én – a Mesebolt Bábszínház „Papírvarázs" című pöttömszínházi játéka. A Mesebolt nagycsütörtökön passiójátékot is előad a Fő téren.A Petőfi Színházban a tavaszi napok keretében az Ármány and szerelem című rockzenés játékot, Osborne Dühöngő ifjúság című művét, a kaposvári Csíky Színház „Cabaret" című produkcióját adják elő, továbbá a My Fair Ladyt; míg a Liszt-központban március 26-én a Sopron Táncegyüttes „Egy titok margójára" címmel lép közönség elé.A zenei kínálat is gazdag lesz: március 17-én a Szent Imre-templomban adja elő a Wespa vonósnégyes Haydn: Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán című művét, március 23-án pedig Horváth József emlékhangversenyen zeneiskolások szerepelnek szimfonikus zenekarral a Liszt-központban.

Rost Andrea világhírű énekművész lányával, Harazdy Eszterrel ad közös koncertet március 24-én a Liszt-központban. Az idei tavaszi napok a húsvéti barlangtárogató március 31-i és április elsejei színes programjával a fertőrákosi Barlangszínházban, illetve húsvéthétfőn Atilla Fiai Társulat Fő téri koncertjével zárul.