Varázslatos fényjáték a Fidelissima Vegyeskar jótékonysági koncertjén

A „Fidelissima" Alapítvány és a Fidelissima Vegyeskar által szervezett jótékonysági hangversenyen több százan vettek részt, hogy adományaikkal támogassák a soproni fogyatékosággal élő és/vagy rászoruló gyermekeket.A fényjátékkal kísért koncert, melyet az Oszvald Enikő vezette Hunyadi Általános Iskola Kórusának megindítóan lelkes éneke, illetve a Schárfyné Halmos Erika vezette Bim Bam Band harangjátéka is színesített, meghatotta a közönséget. A kórus számára pedig az volt a megható, hogy milyen lelkesen énekelt a közönség Szilágyi Miklós karnagy vezetésével.A Fidelissima Vegyeskar nem titkoltan keres új és új megoldásokat, amikkel – elsősorban a meghívott gondozott gyermekek kedvéért – olyan audiovizuális élményt tud nyújtani, amellyel minden érzékszervre képes hatni. A kórus lehetőségeihez mérten igyekszik a háttérben maradni, csak a hangjával szolgálni.Miben volt más ez a koncert, mint a legtöbb jótékonysági megmozdulás? Egyszerre támogatott öt, vagyis majdnem az összes soproni fogyatékossággal élő és/vagy hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó intézményt, így azok is részesülnek a támogatásból, akiknek nem áll módjukban felhívni magukra a figyelmet.Több, mint félszáz gyermek és gondozó volt jelen a támogatott intézményektől, hogy az anyagi támogatáson túl lelki támogatást is kaphassanak.A legmeghatóbb jellemzője ennek a rendezvénynek talán az, hogy a néhány nagyobb cég támogatása mellett nagyon sok kisebb cég, magánszemély jószándéka, szeretete nyilvánult meg ezen az eseményen, ami áthatotta az egész estét.A szervezők ezúton is köszönik mindenkinek a támogatást, amellyel hozzájárulnak a gyerekek ellátásának javításához. A befolyt adományok 2018 januárjában jutnak el az intézményekhez.