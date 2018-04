Választás 2018 Sopron - Barcza: Tisztázza fegyverkereskedős kapcsolatát a jobbikos Brenner

– Vona Gábor bizalmi emberét, a Budapest mellett élő Brenner Kolomant indította el jelöltként Sopronban. Brenner Koloman egyértelműen Vona Gábor belső bizalmi körének tagja, ami már önmagában is kétes dicsőség. Az viszont, ami az elmúlt napokban megjelent a híradásokban és a neten, egyenesen botrányos! – jelentette ki sajtótájékoztatóján Barcza Attila , a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. – Kiderült, hogy a Jobbiknak kapcsolata van a terrorelhárítás által elfogott német fegyverkereskedővel. Sajtóértesülések szerint a német hatóságok által bűncselekmények miatt körözött és Magyarországon letartóztatott német szélsőséges fegyverkereskedő, Mario Rönsch kapcsolatban áll Brenner Kolomannal is. Felszólítom Brenner Kolomant, hogy a nyilvánosság előtt tisztázza magát: hozza nyilvánosságra, milyen kapcsolatban áll a fegyverkereskedővel – emelte ki Barcza Attila. Brenner Koloman , a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje a következőképpen reagált Barcza Attila felvetésére: – A Jobbik nem állt hivatalos kapcsolatban Mario Rönschsel, ha egyes tagjai találkoztak is vele, azt magánszemélyként tették. Sajtóértesülések szerint gumilövedékes riasztófegyvereket árusított migránsok ellen, tehát Barcza Attila pártja bizonyára kitünteti majd később, mert megvédi Németországot a migránsoktól. Jelenlegi információink szerint Mario Rönsch nem tett semmit, ami a magyar törvényekbe ütköző, a magyar törvények nem tiltják gumilövedékes játék pisztolyok forgalmazását.