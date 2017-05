Vajna hangja már Sopronig ér - A Sopron Rádió hamarosan a Rádió 1-hez kapcsolódik

Szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint a jelenleg, Tisza-tó Rádió, Rádió Focus (Salgótarján), a Debrecen Rádió FM95 és a Rádió Eger néven szóló médiaszolgáltatások, illetve a Baranya megyében a Pécs 90,6 MHz, Villány 100,9 MHz, Komló 99,4 MHz és Mohács 93,8 MHz frekvenciákon működő kereskedelmi rádiók hálózatba kapcsolódási kérelmét május 15-i határnappal hagyta jóvá a testület.

Arról, hogy Sopronban is szól majd a Rádió 1,. Azt eddig csak sejteni lehetett, hogy a Sopron Rádió frekvenciáján jelentkezik majd a Reggeli Show, a Cooky Show és a csatorna további műsorai, most, az Médiatanács döntésével vált mindez biztossá.A Rádió 1 már most is tíz frekvencián szól az országban, az újakkal együtt messze a Rádió 1 műsorai érik majd el a legtöbb rádióhallgatót az országban a nem közszolgálati rádiók közül.Az Andy Vajna tulajdonában álló Rádió 1 a hálozatosodással válik a legnagyobb elérésű kereskedelmi rádióvá, vagyis minél több vidéki rádiófrekvenciát kapcsol a hálózatába. A hálózatba kapcsolódásra nem vonatkozik semmilyen korlátozás, míg azt, hogy a Rádió 1 új frekvenciákat szerezzen, korlátozzák a jogszabályok.Az országos kereskedelmi frekvenciák egyébként továbbra sincsenek használatban, a, aszűnt meg.