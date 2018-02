A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, előzetes bejelentkezés után bárki elolvashatná az iratokat. Mi megtettük idén is - már vártak bennünket a páncélszekrény kulcsaival. Ahogy évek óta, most is hatalmas különbségek vannak a képviselők között; kisnyugdíjas és vagyonos vállalkozó is ül a testületben.