Vágányzár lesz Fertőszentmiklós és Pomogy között

A Fertőszentmiklós – Pamhagen – (Neusiedl am See) vasútvonalon végzett karbantartási munkák miatt október 20-án 18:30-tól (péntek) november 3-ig (péntek) Fertőszentmiklós - Pamhagen állomások között, valamint október 21-től (szombat) november 3-ig (péntek) Mönchhof-Neusiedl am See állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.Az autóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátosház ÉNYKK megállóhelyen állnak meg, továbbá Mönchhof-Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul, erről részletes tájékoztatásoldalon érhető el!