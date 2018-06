Vágányzár Fertőszentmiklós és Pomogy között - Két hétig buszok járnak

A Fertőszentmiklós-Pamhagen-(Neusiedl am See) végzett karbantartási munkák miatt június 11-én (hétfő)reggel 8 órától június 25-én (hétfő) reggel 8 óráig Fertőszentmiklós-Pamhagen állomások között, valamintjúnius 11-től (hétfő) június 24-ig (vasárnap) Pamhagen–Bad-Neusiedl am See állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednekA hirdetményen szereplő vonatok a fejlécükben megjelölt napokon módosított menetrend szerint közlekednek.Az autóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátosház ÉNYKK megállóhelyen állnak meg!Pamhagen állomásról továbbutazó utasoknak át kell szállni egy másik autóbuszra. A Pamhagen–Bad Neusiedl am See állomások közötti vágányzárról részletes tájékoztatás www.raaberbahn.at oldalon érhető el.