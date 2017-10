Utazás az Óperenciás-tengerig Ausztriában - sok-sok csodás fotó az utazásról

Először vettem részt nyereményjátékban a Facebookon, és rögtön mellém szegődött a szerencse: augusztus utolsó hetét a Ridehouse vendégházban tölthettem Ausztriában, Stájerország északnyugati csücskében.A ház, ahol a nyár utolsó napjait élvezhettem, az Enns folyó völgyének központjában, Schladming bájos kis városában áll, bő négyórányi autóútra Győrtől. A szállásfoglalást, ügyintézést nagyban megkönnyítette, hogy a tulajdonosa magyar.Már az odaút is csodálatos tájon át vezetett, hiszen Semmeringtől a vendégházig végig az Alpokon autóztam. A város pedig egy 6500 lakosú kis ékszerdoboz a völgyben.A hely a téli sportok szerelmeseinek paradicsoma. Ki sem kell mozdulniuk a településről, hogy hobbijaiknak hódoljanak. Nyáron egy egészen más arcát mutatja a környék. Minden zöld, friss, üde, tiszta és természetközeli. A régió Ausztria egyik legvarázslatosabb alpesi, hegyi kiránduló- és üdülőövezete.Ha köröket rajzolnék a vendégház köré, akkor a 10 kilométeres körzetében benne lenne az örökké havas Dachstein-gleccser a maga 2700 méteres magasságával. Ez a Magyarországhoz legközelebb eső gleccsersíterep. Felejthetetlen élmény a kabinos felvonóval néhány perc alatt az örök jég birodalmába kerülni, majd a gleccser mellett sétálva élvezni a parádés kilátást.A felvonó hegyi állomásánál próbára tehetjük bátorságunkat is a SkyWalk nevű híd üvegpadlóján állva, lábunk alatt a több száz méteres mélységgel; vagy átkelve a 400 méteres szakadék felett átívelő, lélegzetelállító függőhídon.A hegybéli kirándulások kedvelői keresve sem találnak változatosabb célpontot a Dachstein-Tauern régiónál. A túralehetőségek szinte végtelenek – gyalog és kerékpárral egyaránt. Az Enns folyótól délre fekvő Schladminger Tauern hegység szűk kis oldalvölgyei fantasztikus vízeséseket, mesebeli tengerszemeket rejtenek. A buján zöldellő alpesi virágos rétekről felülmúlhatatlan a panoráma a Dachstein havas, csipkézett hegyláncára. A könnyű hegyi sétáktól az embert próbáló csúcshódításokig mindenki talál kedvére való és kondíciójának megfelelő túralehetőséget.Ausztria és az egész Alpok leglátványosabb és leghíresebb panorámaútjainak egyike a Grossglockner Hochalpenstrasse a Magas-Tauern Nemzeti Park grandiózus, magashegységi tájain kanyarog, összekötve Karintiát és Salzburg tartományt. A 48 kilométer hosszú, általában májustól októberig járható, egyébként fizetős alpesi úton több mint 2500 méteres magasságig autózhatunk fel. Innen aztán testközelből figyelhetjük meg Ausztria legnagyobb gleccserét, és farkasszemet nézhetünk az ország legmagasabb hegycsúcsával, a Grossglocknerrel.A panorámaút mentén több kiállítás, tanösvény, kilátó is látogatható, nem beszélve a számos autentikus vendéglátóhelyről, hüttéről.Több forrás is említi, hogy a honfoglalás során a magyarok a Dunántúllal együtt megszállták az Alpokalját és az Alpok egy részét is. A magyar területek határa ekkor a Lajtától mintegy 150 kilométerrel északnyugatra, az Enns folyó vonalában húzódott.A folyó nem csupán országhatár volt: kulturális válaszvonalat is húzott. Az Enns folyón túl más szokások, hagyományok éltek, más világ fogadta az odautazókat. A nyugati határon kívül szolgáló magyar katonák gyakran meséltek ezekről a szokatlan tapasztalataikról, amelyeket „Ober Enns", azaz az Enns folyón túl szereztek.Innen származik a népmeséinkben gyakran szereplő Óperenciás-tenger kifejezés.