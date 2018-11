Út az empátiához

Pannonhalmi bencés gimnazisták a Cseresznye sori gyermekotthon lakóinak egy csoportjával.

– Szent Márton a Pannonhalmi Bencés Gimnázium védőszentje. Ünnepéhez közeledve évtizedek óta tematikus hetet szervezünk diákságunk számára. Azt a pillanatot szeretnénk megragadni, amikor Szent Márton megosztotta köpenyét a koldussal. A rászorulókkal való együttérzés, a cselekvő szeretet s az empátia kialakítása a célunk – nyilatkozta a Kisalföldnek Siska Gábor prefektus. – A korábbi években is olyan társadalmi csoportokat kerestünk fel, amelyek segítséget, odafigyelést igényelnek. Idén a prefektusi kar az árvaság témakörét állította a középpontba. Azokba az intézményekbe látogattunk el, ahol diákjaink megismerkedhettek a családi gondozást nélkülöző gyermekek helyzetével.A diákok elmondták: meghatotta őket, amikor a gyerekek arról meséltek, miért kerültek állami ellátásba. Ezek után jobban megértik őket, örömeiket és gondjaikat egyaránt. Siska Gábor hozzátette: a tematikus héten karitatív akciókat is szerveznek, amelynek bevételével egy erdélyi árvaotthont támogatnak.– Örömmel vettük a bencés gimnázium érdeklődését az otthonainkban végzett munka iránt – vette át a szót dr. Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatója. – A Hegykő melletti intézményben a speciális, Harkán a gyermeklakásotthonos, míg Sopronban az intézményi ellátási forma légkörét ismerhették meg a diákok. Szombaton tizenöt gyerekkel mi látogatjuk meg a bencéseket a nagy hírű gimnáziumukban. Reményeink szerint a mostani, s a hétvégi találkozó is ösztönzőleg hat majd neveltjeinkre a tanulás, szorgalom és tudatosság szempontjából.– Pannonhalmáról először fogadtunk diákokat. A soproni gimnáziumokból is rendszeresen eljönnek hozzánk az ötvenórás önkéntes munka keretében. A diákokat, az itt élő gyermekek tanulását segítendő, korrepetálásra kértük fel. A gyakorlat élő, s e jó példával mindkét fél sokat nyer – közölte végezetül Szendrődi Andor, a megyei gyermekvédelmi központ igazgatóhelyettese a Cseresznye sori gyermekotthonban.