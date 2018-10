Ünnepelt a falu apraja-nagyja Fertőszéplakon - képgaléria

Kóbor Attila polgármester méltatta a közösségi összefogást, valamint Molnár Ágnes országgyűlési képviselő és Firtl Mátyás korábbi parlamenti képviselő munkáját, hogy pártfogásukba vették az óvoda ügyét. Ugyanis az már nem felelt meg a kor követelményeinek, ráadásul a betelepülők révén a gyereklétszám is egyre emelkedett. Így nyolcvanmillió forintos kormányzati támogatásból - és huszonnyolcmillió forintos önerőből - kívül-belül megszépítették az óvodát, amelybe hatvan gyermek jár.Az intézmény két új csoportszobával, tornateremmel, logopédiai helyiséggel, új konyhával, sószobával, továbbá korszerű vizesblokkal gazdagodott, s modern épületgépészeti elemeket kapott. A régi, mintegy százharminc négyzetméteres hasznos terület ilyen módon több mint háromszáz négyzetméterre növekedett. Az óvoda vezetője, Grüllné Pálya Katalin szép szavakkal köszönte meg mindenki segítségét és munkáját, hogy az óvodások és a dolgozók XXI. századi körülmények között tölthetik napjaikat. A kormányzati pénzből a fertőszéplaki óvoda sarródi tagóvodájának az udvarát is teljes egészében felújították, tizenhárommillió forintból.A fertőszéplaki ünnepséget Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Barcza Attila országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével. Az óvodát Turner Lajos plébános áldotta meg. Hétfőn nyílt napot rendez az óvoda, hogy minden érdeklődő bepillantást nyerhessen a megújult intézmény munkájába.