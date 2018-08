Ünnep a Kolostorhegyen - Sikeres volt a sopronbánfalvi kolostor nyílt napja

A barokk lépcső ünnepét követően immár másodszor hirdetett nyílt napot a bánfalvi kolostor, a Bánfalváért Baráti Körrel együttműködve.A Bánfalváért Baráti kör szervezésében szervezett ünnepi hétvégén Szekendy Tamás emlékére tartottak orgonahangversenyt a Hegyi templomban. Orgonán és csembalón Kuzsner Péter orgonaművész játszott, vendége volt: Domnánics Júlia – ének, Fodor Gábor – fuvola, Major Júlia – fuvola, Vados Márton – gordonka.Augusztus 26-án, vasárnap a Fekete Mária kegykép ünnepét tartották. A Bánfalvi Fekete Mária, rendelt ünnepén arról is megemlékeztek, hogy a pálos atyák hozták a kegyképet (1483 körül)erre a szent helyre. A vasárnapi ünnepen a Hegyi templom előcsarnokában mindenki megcsodálhatta a Sütő József, kőszobrász-restaurátor keze által újjá születő "Feltámadt Krisztus" 350 éves szobrát, amikor az ünnepi szentmisét szoboráldás követte – mondta el Igrecz Katalin, a szervező Bánfalváért baráti Kör elnöke.A mai Sopronbánfalva, a néhai falu fölé magasodó kolostor a bánfalvi jeles ünnepnapokra ismét nyílt napot hirdetett meg, amelyen ingyenesen volt látogatható a bánfalvi kolostor és külön erre az alkalomra kolostormenü várta a látogatókat.Alkalmakként több mint ötvenen vettek részt a vezetett kolostorlátogatásokon, amelyek során megelevenedett a a sopronbánfalvi pálos kolostor múltja és megmutatta magát jelene is.Az esemény kapcsán Egresitsné Firtl Katalin, a tulajdonos, Eszterháza Központ nevében, annak ügyvezetőjeként elmondta: a Bánfalva jeles napjain tartott nyitott napok alkalmával a helyieket és az ideérkezőket is várják az egyedülálló élményt nyújtó kolostorlátogatásra.A kolostor 500 éve értéke a helynek, szépségével nem csak egyedülálló látványosság, de mindezen túl olyan szakrális hely, amely zárda építésére sarkallta egykor a pálos szerzeteseket és amelynek ma is kisugárzása van. Ma is érezhető és átélhetőa félezer év kulturális örökségének, a hit érezhető ereje. Mindezt az értéket kötelességünk továbbéltetni és -örökíteni, közkinccsé tenni – tette hozzá Egresitné Firtl Katalin.