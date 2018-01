Újratervezés három iskolában - Fertőd, Fertőszéplak és Sopronhorpács nyert csaknem 340 millió forintot

A sopronhorpácsi nyolcadikosok szeptemberben már nem jönnek vissza a megújult iskolába, mégis együtt örülnek a többiekkel annak, hogy megszépül az épület. Fotó: Magasi

A Soproni Tankerületi Központ három iskolája nyert iskolafelújítási pályázatot. Ezt jelentették be hétfőn Marek János tankerületi igazgató, Talabér Jenő polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselőjelölt részvételével Sopronhorpácson.A faluban két iskolaépületben tanítanak, az alsósokét már korábban korszerűsítették, a felsősöké viszont fennállása óta nem ért meg ekkora felújítást.

– A padlótól a padlásig ér, azaz teljes körű lesz a felújítás, ami érinti a tantermeket, a folyosókat, a mellékhelyiségeket, a közösségi tereket, a sportudvart és a tornaszobát is. Lecserélik a tetőt, a nyílászárókat, teljes energetikai korszerűsítés valósul meg és még fejlesztőeszközöket is vásárolhatunk – mondta el a részletekről Varga Hajnalka iskolaigazgató. A volt szolgálati lakás átalakításával irodahelyiségekhez jutnak, nagyobb lesz a könyvtár, két tanterem összenyitásával pedig nyernek egy közösségi teret. A szülők és a tantestület is felkészült az építkezésre, amit a tankerület és az önkormányzat segítségével igyekeznek még idén be is fejezni.Nemcsak Sopronhorpácson, más iskolákban is nyertek pályázati támogatást. A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskolában ugyancsak 149 millió forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy felújítsák a tantermeket, folyosókat, nyílászárókat és padlóburkolatot cseréljenek. Korszerűsítik a világítást, felújítják a tornatermet és az udvart, nyelvi labort alakítanak ki és fejlesztik a kémiai előadót. A tetőszerkezet és a fűtési rendszer újulhat meg 39 millióból a Fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskolában, ahol jut majd szintén nyelvi laborra és sporteszközökre is.A nyertes pályázatok sora ezzel sem ér véget, az új iskolafejlesztési programban a 81,2 milliárd forintból közel 400 település 527 intézménye részesül.