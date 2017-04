Újra sztrájkra készülnek a bérükért a sopronkövesdi Autolivnél

Szerdán folytatják az egyeztetéseket.

Megalakult a sztrájkbizottság az Autolivnél csütörtökön, ugyanis az egy hónapja tartó bértárgyalásokon nem közeledett egymáshoz a munkavállalói és a munkaadói oldal álláspontja, tudtuk meg Marsitsné Horváth Mariannától, az Autoliv szakszervezeti csoportjának vezetőjétől. Arról egyelőre nem akart beszélni, hogy pontosan mekkora fizetésemelést akarnak elérni és mennyit ajánlott a cég.Azt viszont elmondta Marsitsné Horváth Marianna, hogy ugyan épp egy éve jelentősebbet sikerült kiharcolniuk, sokaknak tízszázalékost, de előtte évekig nem volt bérfejlesztés, legfeljebb az inflációval megegyező mértékű növelés. A dolgozók zömének így most is nettó 120–130 ezer forint az alapbére, erre jöhetnek rá a pótlékok, például a túlóráért járó díjazások. „Nehezen tudnak kijönni havonta a fizetésükből, a cég nyilvános beszámolóit megvizsgálva viszont kiderült, hogy tudna többet fizetni embereinek" – fogalmazott a szakszervezeti csoport vezetője és hozzátette: a vállalat ajánlott ugyan emelést, de azt elfogadhatatlannak tartják. Olyan mértékűt szeretne a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez tartozó alapszervezet, amivel meg lehet tartani a dolgozókat.

Megkérdeztük az érdekvédőtől, milyen most az üzemben a munkavállalók hangulata. Azt felelte, hogy a sztrájkbizottság megalakulása után már elkezdték körükben gyűjteni az aláírásokat, amikkel azt jelzik, hogy szükség esetén készek csatlakozni a munkabeszüntetéshez. Többen megjegyezték közülük, hogy „Ne hagyjuk magunkat!", azaz elszántak arra, hogy ne engedjenek követelésükből, hiszen a megélhetésükről van szó. Marsitsné egyelőre továbbra is azt szeretné, ha tárgyalások révén egyeznének meg a cégvezetéssel, szerdán folytatják is az egyeztetéseket.Az Autolivnél tavaly tartott sztrájk az első ilyen munkavállalói akció volt a versenyszférában megyénkben 27 év után. Azóta tovább nőtt a gyárban a dolgozók összefogása. A mintegy 2500 foglalkoztatottból már több mint 900-an léptek be a szakszervezetbe. Egy szlogent is alkottak maguknak, ami úgy szól: „Érted, értem, mindannyiunkért!" Most ezzel a felirattal matricákat készítettek, amiket ráragasztanak a ruháikra is.Természetesen szeretnénk a mostani helyzetről a svéd tulajdonú cég álláspontját is megjelentetni. Már elküldtük kérdésünket, válasz még nem érkezett.