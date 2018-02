Újabb világsztárok a VOLT Fesztiválon - Sopronba érkezik az Avenged Sevenfold és Steve Aoki is

Valentin napján – immár hagyományosan – újabb világsztárokkal lepte megközönségét a Telekom VOLT Fesztivál. Először áll hazai színpadra az amerikai szupersztár csapat, az Avenged Sevenfold, tucatnyi tortával és egy várhatóan gigantikus show-val tér vissza Sopronba az elektronikus zenei élet egyik igazán ikonikus alakja, Steve Aoki, érkezik a The Kills és az X Ambassadors.Az idei VOLTra korábban már többek között a Depeche Mode, az Iron Maiden, a Hurts és a Limp Bizkit részvételét jelentették be a szervezők. A június 26-án induló ötnapos VOLTra április 13-ig lehet kedvezményes jegyekhez jutni.Több ezer rajongó álma válik valóra június végén: Sopronba érkezik az amerikai metál színtér közel 20 éve meghatározó zenekara, az Avenged Sevenfold, akik eddig megjelent 7 nagylemezükön a metalcore-tól a heavy metálon át eljutottak mostanra a progresszív metálig is - a legnagyobb klubok és a legnevesebb rockfesztiválok fő fellépői.Az elektronikus zenei élet egyik legmeghatározóbb figurája, a DJ-producer Steve Aokipár évvel ezelőtti soproni fellépésekor szeretett bele a Hűség Városába. Akkor, a koncertje előtt egyedül járta be Sopront: betért a helyi kocsmákba, megnézte a nevezetességeket és az Instagramon mutatta meg élményeit. Sopron cukrászai újrakészülhetnek, hiszen Steve idén is tucatnyi habos tortával ajándékozza meg azokat, akik “cake me!" üzenettel várják a küzdőtéren.Itt lesz Sopronban az egyik legizgalmasabb hangzásvilággal rendelkező brit duó, a bluesos, vadóc indie rockos The Kills, akiket az idei nyáron most tenyerükön hordoznak a legizgalmasabb európai fesztiválok, a tengerentúlról pedig az X Ambassadors hozza el dallamosabb rock-slágereit, őket ráadásul első alkalommal láthatja a magyarközönség.