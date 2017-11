Újabb ötmillió forintos ösztöndíj a soproni hallgatóknak

November 17-én egy „GAInup! különkiadás" nevű rendezvény keretében elevenítették fel a Soproni Egyetemen 2002-ben indult gazdaságinformatikus szak 15 éves történetét. A rendezvényen jelentették be azt is, hogy a soproni gazdaságinformatikus hallgatók Ipar 4.0 rendszerek és alkalmazások fejlesztése témakörben elért eddigi eredményei alapján, illetve az ilyen irányú további munkák és a szakmai fejlődés támogatására a Netvisor Zrt. részéről Dr. Máthé János vezérigazgató a tanévre egy újabb, 5 millió forintos támogatást ajánlott fel a SOE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karnak, melyet a kar Ipar 4.0 témakörhöz kapcsolódó informatikai hallgatói ösztöndíjakra használhat fel.



A negyedik ipari forradalom a valóság és a virtuális valóság korábban nem látott integrációján alapul. Jelentős változásokat tapasztalhatunk a különböző termelő folyamatokban, munkahelyek alakulnak át, illetve új munkahelyek fognak megjelenni, ma még akár nem is létező munkakörökben. Ezek közös jellemzője, hogy az adott terület szakmai tudás mellett speciális informatikai képzettséget, megközelítést is igényelnek majd. Az Ipar 4.0 jóval több, mint a gyártási folyamatok automatizálása. Ez egy teljesen integrált rendszert jelent, mely a tervezőasztaltól a gyártási folyamaton át egészen a vevőig végig követi a termék életét különböző informatikai megoldások és eszközök alkalmazásával. A kihívásra történő felkészülés pedig egy gyökeres szemléletváltást kíván a különböző termelő folyamatokban mind adattovábbítás, adattárolás, mind feldolgozás, mind megjelenítés és kezelés szempontjából.



A NETvisor Zrt. közel két évtizede magas minőségű informatikai és kommunikációs szolgáltatások nyújtására alkalmas rendszereket szállít vállalatok, szolgáltatók, valamint az államigazgatás számára a világ legjelentősebb informatikai gyártóinak és a NETvisor Zrt. saját piacvezető termékeinek integrációjával. Az Ipar 4.0 rendszerek eszközeinek működtetése és felügyelete számos olyan kihívást tartogat, amelyek a NETvisor Zrt. infokommunikációs szolgáltatásfelügyeleti tapasztalatai segítségével hatékonyan megoldható. „A felajánlott ösztöndíjjal támogatni tudjuk a hallgatókat abban, hogy már egyetemi tanulmányaik alatt olyan tudásra és tapasztalatokra tegyenek szert, melyek segítségével meg tudnak felelni az Ipar 4.0 jelentette kihívásoknak."- mondta Dr Máthé János, a Netvisor Zrt. vezérigazgatója.



„Az ösztöndíjat a tavalyi tanévben összesen 17 hallgató nyerte el, akik a rendszerfelügyelettől és infrastruktúra fejlesztéstől kezdve specifikus Ipar 4.0 alkalmazásokon keresztül egészen az ipari környezetben alkalmazható mobil alkalmazások fejlesztésen keresztül különböző feladatokat oldottak meg. Örülök annak, hogy a NETvisor Zrt. segítségével a mostani tanévben is el tudjuk ismerni hallgatóink kiemelkedő szakmai tevékenységét." – mondta Dr. Bacsárdi László a gazdaságinformatikus képzésért felelős SoE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója. Az intézet a soproni és nyugat-magyarországi régió egyik meghatározó oktatási szereplője informatikai területen, a gazdaságinformatikus szak 2002. évi elindulása óta számos szakember végzett náluk, akik a hazai informatikai szektor valamely területén tevékenykednek, a rendszergazdai szerepkörtől a programfejlesztőkön át a vállalatirányítási tanácsadókig bezárólag.