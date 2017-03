Új vezető irányítja a sarródi művésztábort

Tavaly közel százan jöttek Sarródra a tíznapos művészeti táborba hazánk minden tájáról és külföldről is.

– Húsz éve kerültem a sarródi önkormányzathoz. Népművelőként örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy segítsem a művésztábor munkáját – nyilatkozta Hetlinger Júlia a Kisalföldnek. – Kezdetben Katica nénivel – a táboralapító Ferenczi József festőművész özvegyével –, majd ezt követően leányukkal, Rujavecné Ferenczi Katival működtem együtt a nemzetközi művésztáborrá fejlesztett programsorozat évenkénti létrehozásában. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a 2017-es tábort már én irányíthatom. Szeretném megőrizni és folytatni a Fertő-táj festője, Ferenczi József hitvallását: „Mindenütt és mindenben az embert keresem. Tájban, tárgyban, emberben."

A változásokkal kapcsolatban az új táborvezető részletezte: Rozmán Zoltán ágfalvi képzőművész vállalta el a művészeti szervezés feladatát. A tudásátadásra fókuszálnak: a tíznapos alkotótáborban neves képzőművészek három-három napos kurzusokon árulják el műhelytitkaikat az érdeklődőknek. Tavaly közel százan jöttek Sarródra hazánk minden tájáról és külföldről is. Az idei táborra már fogadják a jelentkezéseket a www.ferenczitabor.hu weboldalon. – Célkitűzésünk, hogy év közben is szervezzünk hétvégi képző-művészeti kurzusokat Sarródon – tette hozzá az új táborvezető.– Már évek óta érzem, hogy sokat vállaltam, és az egészségem sem a régi. A családi kötelezettségek a legfontosabbak. Abból kell leadni, amiből sérülés nélkül lehet. Ezért döntöttem úgy tavaly a jubileumi 25. táborzáró alkalmával, hogy átadom a vezetői tisztséget Hetlinger Júliának, aki tizenhét éven át a helyettesem volt, és sok szép programot vezettünk be együtt – fogalmazott Rujavecné Ferenczi Katalin. – Utódom tiszta lappal kezdheti a következő negyed évszázadot. A tábort, amely ma még az édesapám nevét viseli, szüleim alapították 1992-ben. Júliától azt kértem a jövőre nézve, hogy édesapám szellemiségét és a szüleim elkötelezettségét vigye tovább. A táborvezetői munka nekem önzetlen szolgálat volt, rengeteg örömmel. De nem tudtam volna semmit felmutatni a férjem, Rujavec Jenő segítsége nélkül. Remélem, a tábor továbbra is a falu egyik büszkesége marad. Nem tartom jónak, hogy a régi vezető ott üljön a kispadon és nézegesse, hogyan boldogul az új ember, én sem teszem ezt: bízom az ifjúság erejében és tudásában. Viszont a továbbiakban sem maradok távol e területtől. Olyan feladatokat vállalok, amelyeket otthonról is el tudok végezni. Ilyen például az írás vagy a falugaléria gazdagítása, a fertőszéplaki Látkép Szabadtéri Galéria művészeti vezetése, a sarródi tábor első 25 évének dokumentálása – zárta Rujavecné Ferenczi Katalin.