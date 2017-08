Új típusú jegykiadó gépek lesznek a helyközi buszokon Sopronban

Szombattól várhatóan augusztus 28-ig a helyközi buszokon nem lesz lehetőség bérletjegyváltásra. Fotó: Füzi Fanni

Új típusú jegykiadó gépeket helyeznek üzembe az ÉNYKK Zrt. Soproni Forgalmi Üzemének helyközi autóbuszain, ezért augusztus 5-től várhatóan augusztus 28-ig a buszokon nem lesz lehetőség bérletjegyváltásra.– Az autóbuszokon 2018. január 1-jétől már csak online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgépeket lehet üzemeltetni. Ezeknek a követelményeknek a mostani jegykiadó gépeink nem mindegyike felel meg, ezért legkésőbb 2017. december 31-ig végre kell hajtani a cseréjüket. A jelenlegi berendezések életkora, gyakori meghibásodása és nehézkes alkatrész-utánpótlása is indokolja a cserét – tudta meg a Kisalföld Hegedüs-Kuti Piroskától. Az ÉNYKK kommunikációs csoportvezetője hozzátette, az új jegykiadó gépek emellett számos, a mai kor követelményeinek is megfelelő funkcióval rendelkeznek majd.

A fejlesztésről számokban

Az ÉNYKK Zrt. működési területén összesen 151 jegykiadó gépet telepítenek. Ezek közül 63-at Veszprém, 88-at Győr-Moson-Sopron megyében, ezen belül 42-t a soproni forgalmi üzemnél helyeznek üzembe. A jegykiadó gépek cseréje összességében mintegy 50 millió forintba kerül, melyet a társaság önerőből finanszíroz.

Így például kompatibilisek a közösségi közlekedés terén bevezetni tervezett elektronikus viteldíjfizetési rendszerrel (Nemzeti Egységes Jegyrendszer Platform). Elektronikus menetjegyek és bérletek kezelésére is képesek lesznek, gyorsabb, korszerűbb a nyomtatójuk, az adatáramlásuk pedig vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül történik. Az utasok szempontjából az sem mellékes körülmény, hogy a belső adatbázisuknak köszönhetően egyszerűbb lesz a számlakiadás, mivel a vevő név- és címadatait nem kell kézzel a helyszínen rögzíteni.Kuti Piroska arra is felhívja a figyelmet, hogy szeptember 1-jétől kizárólag az adatbázisukban szereplő bérletigazolvány, illetve a diákok részére kiállított viszonylatigazolás adatai alapján lehet majd az autóbuszokon bérletjegyet vásárolni.A zökkenőmentes átállás érdekében arra kérik a helyközi járatok utasait, hogy ezeket az okmányokat mutassák be adategyeztetés céljából az ÉNYKK Zrt. elővételi pénztáránál (autóbusz-állomás, Lackner Kristóf utca 9–11.). Aki pedig még nem regisztrált, az tegye meg.