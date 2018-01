Új tetőt kap a templom Fertőszéplakon

A felújítás 2018 elején fejeződik be. Balról Draskovics Norbert kivitelező, Peller Tibor építésvezető, Csenteri István és Kiss József műszaki ellenőrök. Fotó: G. M.

Fertőszéplak jelképének tekinthető a dombon magasodó Mindenszentek temploma, amelynek komplett tetőfelújításához már hozzáfogtak a szakemberek.Peller Tibor építésvezető a Kisalföld érdeklődésére elmondta, az országosan védett műemlék tetőszerkezete alaposan elöregedett az idők során. Annak idején még ismeretlen fogalom volt a faanyagvédelem. A szú olyan szinten átrágta a tetőszerkezetet, hogy a fagerendák keresztmetszetének alig fele maradt teherviselőnek.

Emellett a barokk ácskötések jó része szintén tönkrement. Teljes héjazatcserére is szükség van. A beruházás során a régi fa boltozattartót acélra cserélik, s a villámvédelmet is megújítják a templomon. A költségek több tízmillió forintba kerülnek, s a tervek szerint 2018 első negyedévében készülnek el a felújítással. – A Mindenszentek temploma alapkövét 1728-ban rakták le, s 1731-ben celebráltak benne először szentmisét. Örülünk, hogy a korszerűsítésnek köszönhetően most jó ideig nem lesz gond a tetőzettel – tette hozzá Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere.– A kivitelezők az új vázszerkezetet már a helyére emelték és lefóliázták, miként a padlást is. Így miséket, közte éjféli szentmisét is tarthattak a templomban. Dicséretes összefogással a költségeket közösen fedezi a Győri Egyházmegye és a helyi egyházközség, de az önkormányzat is több mint ötmillió forinttal járult hozzá az építkezéshez. A falu ezerháromszáz lelkes közössége pedig példás önzetlenségről tett tanúbizonyságot: közel tízmillió forint gyűlt össze a felajánlásokból.