Új szakkal bővül a Benedek Elek pedagógiai kar kínálata Sopronban

A hallgatók folyamatosan jelen vannak a gyakorlóintézményekben, ahol kiváló szakemberektől leshetik

el a szakma fortélyait.

A 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárás során a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara a töretlenül népszerű csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és szociálpedagógia szak mellett új szakot hirdetett meg: a gyógypedagógiai alapszakot, a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránnyal. A kar – képzéseit folyamatosan megújítva – törekszik a tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerőpiaci elvárásoknak is megfelelő képzési portfólió kialakítására.Talán éppen ezért rendkívüli érdeklődés mellett rendezték meg decemberben és januárban a kar nyílt napját, amelyen az érdeklődők tájékozódhattak a nagy múltú intézményben folyó képzésekről, illetve kérdéseket tehettek fel az újonnan induló szakkal kapcsolatban is.

Azok a hallgatók, akik az intézménybe jelentkeznek, számos lehetőséggel élhetnek a képzés során, hiszen országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyekben, kutatásokban, tanulmányutakon, részképzéseken, szakmai napokon, tanulmányi versenyeken vehetnek részt. A hallgatók folyamatosan jelen vannak a gyakorlóintézményekben, ahol kiváló szakemberektől leshetik el a szakma fortélyait.Nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően a hallgatók közel ötven európai és Európán kívüli intézménybe juthatnak el nemzetközi mobilitási programok keretében. Az idelátogató külföldi diákok bekapcsolódnak az itteni képzésekbe, bemutatják hazájukat, egyetemüket és képzéseiket. Az egyetemi vezetés célja ezzel természetesen az, hogy a hallgatók olyan szakértelemhez, képességekhez, kompetenciákhoz jussanak, amelyek megfelelnek a tudásalapú társadalom hazai és nemzetközi kihívásainak. A gyermekek, fiatalok nevelése egy rendkívül hálás hivatás, a diploma megszerzése után az elhelyezkedési esélyek is nagyon jók.Az intézmény mesterszakjai, doktori képzése, szakirányú továbbképzései, szakvizsgás képzései az egész életen át tartó tanulás lehetőségét biztosítják.A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara ismét az ország legjobb vidéki óvodapedagógus-képző intézményeként várja a felsőoktatásban tanulni kívánó leendő hallgatóit meghirdetett képzésire.Alapszakon választható a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, az óvodapedagógia. Ez utóbbi szakon felvehető specializációk: angol nyelv és német nyelv az óvodában, gyógytestnevelés, kézműves-specializáció.Választható még az óvodapedagógia német nemzetiségi szakirány, illetve a szociálpedagógia. 2017 óta a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak levelező tagozatán – a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ keretében – tatai képzési helyszínre is lehet jelentkezni.Mesterszakon választható az agrármérnök-tanár, az emberierőforrás-tanácsadó, a közgazdász-tanár, a mérnök- tanár szak. Doktori képzésben pedig az erdő- és környezetpedagógiai doktori program.