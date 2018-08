Új rövidfilmet alkotott a soproni gimnazista

– Idén csapatom a My RODE Reel nemzetközi rövidfilmversenyre a Hova tartasz? (Quo vadis?) című munkánkkal neveztünk – nyilatkozta portálunknak Heim Vilmos soproni gimnazista, aki a film egyik írója, rendezője és szereplője is egyben.– Alkotótársaim szintén soproniak. A forgatókönyvet Polán Anna, Szabó Gergő és jómagam írtam. Az operatőr: Szabó Gergő volt. A filmben Heim Vazul, Rovó Péter – aki a Sopron Balett tagja – , Szőcs Erika, a Petőfi Színház művésznője, Benczúr Márk, Csiszér Júlia, Balló György, Bónis Patrik és én is szerepelek.Több mint 1600 (6 magyar) másik film mellett a mi rövidfilmünk is indul a People's Choice díjért, ahol egyrészt szeretnénk minél jobb helyezést elérni, másrészt minél több emberhez eljuttatni alkotásunkat.