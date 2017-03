Új rendezvény Kismartonban

A Herbstgold elnevezésű fesztivál nemcsak művészeti, hanem gasztronómiai élményt is kínál majd szeptemberben - hangzott el az ausztriai Esterházy Magánalapítvány rendezvényeit ismertető sajtótájékoztatón Sopronban.



Schneider Erika, az alapítvány magyarországi képviselője elmondta, hogy három pillérre épülnek a kismartoni programok. Egyrészt a már hagyományos classic.Esterházy koncertsorozatra, másrészt a szentmargitbányai kőfejtő előadásaira, valamint ettől az évtől a Herbstgold fesztiválra. Ez utóbbi szeptember 6-án indul a Haydn Filharmónia hangversenyével.



Rhomberg Géza, a zenekar igazgatója felidézte: az együttest 30 évvel ezelőtt Fischer Ádám alapította a Bécsi Filharmonikusok és a legkiválóbb magyar zenekarok tagjaiból. Tavaly Nicolas Altstaedt lett az új művészeti vezető és 2017-től a zenekarnak a kismartoni Esterházy-kastély ad otthont.



A Haydn Filharmónia a classic.Esterházy hangversenysorozat részeként januárban adott először koncertet Ausztriában. A vonósnégyesekre épülő classic. Esterhazy programkínálatában szerepel még Marlis Petersen szopránénekesnő estje, a Chamber Orchestra of Europe koncertje, első ízben mutatkozik be Kismartonban és ezzel együtt Európában a kanadai Banffban megrendezett nemzetközi vonósnégyes-verseny idei győztese, a Rolston String Quartet is. December 21-én a Pannon karácsonyi gálával zárul az elsősorban Haydn, Mozart, Beethoven műveit megszólaltató sorozat.



A szentmargitbányai kőfejtő szabadtéri nagyszínpadán idén a Rigolettót mutatják be, a premier július 12-én lesz, több mint ötezer nézőt várnak - tette hozzá Schneider Erika. Összesen tizenkilenc előadás lesz, a legutolsó augusztus 19-én. Rigolettót a fehér-oroszországi születésű Vladislav Sulimsky és az olasz bariton, Davide Damiani alakítja majd. A rendező a francia Philippe Arlaud lesz.



A szeptember 6-án kezdődő Herbstgold fesztivál klasszikus, dzsessz, balkáni, illetve roma zenei koncerteket kínál kulináris élményekkel kiegészítve. A tíznapos rendezvény tematikájában a francia forradalomra épít, ugyanis Joseph Haydn zenei újításai is erre az időszakra estek. A nyitóesemény a Haydn Filharmónia koncertje lesz, a repertoárban pedig Ludwig van Beethoven, Dmitrij Sosztakovics és Joseph Haydn egy-egy műve szerepel. A záróprogram szeptember 16-án egy vonósnégyes maraton lesz. A Herbstgoldot hagyományteremtő céllal szervezik Kismartonban, hogy a régió kultúráit, népeit közelebb hozza egymáshoz.