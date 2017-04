Új lélegeztetőgép a soproni kórház koraszülöttrészlegnek

Helyi vállalkozók adományaiból és állami támogatásból vásárolt új lélegeztetőgépet a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány a koraszülöttrészlegnek. Az idő előtt érkezett babák biztonságos ellátását segítő műszert a mecénások jelenlétében adták át a Soproni Gyógyközpontban.

– A kórház koraszülöttrészlegén a 34. terhességi hét után született babákat látják el, de a komplikációval világra jött csöppségeket is itt gyógyítják. A koraszülött-ellátás intézményesített keretek között 1995 óta működik a városban. Az azóta eltelt több mint két évtized alatt nemcsak a gyógyításuk terén megszerzett tapasztalat nőtt, hanem az egykor modern eszközpark is elhasználódott, folyamatos megújításra szorul – mondta el dr. Gelencsér Éva részlegvezető főorvos. – A most átadott műszer a légzési nehézségekkel küzdő, koraszülött babák biztonságos ellátását segíti. A szülést követően nyújtott intenzív ellátás minősége meghatározza a babák későbbi életminőségét. Fontos, hogy ehhez a legmodernebb eszközök álljanak rendelkezésünkre – tette hozzá a főorvos.