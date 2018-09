Új dékánnal indul a közgáz idei tanéve

Dr. Bartók István: A nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése és az új szakok beindítása a cél. Fotó: Magasi

Új vezetéssel kezdi a Soproni Egyetem közgazdaság-tudományi karának közel nyolcszáz hallgatója a tanévet. Mint arról a Kisalföld is beszámolt, a kar korábbi dékánját, prof. dr. Fábián Attilát az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárává nevezték ki nyáron. Ezt követően kérte fel dr. Bartók Istvánt a kar irányítására az egyetem rektora, prof. dr. Náhlik András.– Örömmel vettem a rektori megkeresést és a bizalmat – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Bartók István egyetemi docens, aki egy éve tagja a Lámfalussy-kar oktatói gárdájának. – Szakterületem a menedzsment, a vezetéstudomány, vezetésszervezés, vállalati gazdaságtan. E tárgyakban oktatok magyar és angol nyelven, hiszen karunkon több tucat külföldi diák – európai, ázsiai, afrikai – tanul alap- és mesterszakon, illetve doktori iskolánkban. A Lámfalussy-kar mintegy száz külföldi egyetemmel kötött partneri szerződést, ezek zöme élő kapcsolat. Hozadékaként számos közös projekt született, s gyakoriak a tanár- és diákcserék. Szándékom szerint nemzetközi kapcsolatrendszerünket tovább erősítjük. Nemrég brazil egyetemek rektorait fogadtuk, s mivel van portugál hallgatónk, az angol mellett a brazilok anyanyelvükön, portugálul is hallhattak a Lámfalussy-kar munkájáról. Az egyik északnémet egyetem nyári táborának is mi adtunk otthont: hazánkban azon kevés egyetemek közé tartozunk, ahol német nyelvű képzés is zajlik. Szeptemberben Kazahsztánból érkeznek egyetemi tanárok. Az ilyen és hasonló kezdeményezések is hozzájárulnak együttműködéseink kiszélesítéséhez, a karunk iránti érdeklődés további növekedéséhez, külföldi hallgatói létszámunk emelkedéséhez. Ez utóbbit a Stipendium Hungaricum program is támogatja.– Karunkon a hazai diákok helyeinek túlnyomó többsége költségtérítéses, ennek ellenére stabilnak mondható a Lámfalussy-kar iránti megkülönböztetett figyelem. A hozzánk jelentkezők száma nem csökkent – folytatta az új dékán. – Arra törekszünk, hogy – az MNB mellett sok más cégnek is köszönhetően – ösztöndíjak sokaságával álljunk diákjaink mellé. Ösztöndíj elnyerése viszont csak jó tanulmányi eredménnyel lehetséges. Ez a minőség egyik záloga is egyben: aki kikerül tőlünk, kiváló elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik. Ugyanakkor rászoruló hallgatóink szociális támogatására is van mód.Dr. Bartók István elmondta még, idén először angol nyelven is oktatnak a nemzetközi gazdálkodási mesterszakon. Jövőre a turizmus szakon vezetik be az angol nyelvű előadásokat a magyar mellett. Ezzel kapcsolatban már útjára indították azt a nemzetközi projektet, amely a régió idegenforgalmát méri fel a fejlesztési pontok feltérképezése céljából. Az új dékán hozzátette: 2019-ben a turizmusképzésen belül a kisrepülőgéppilóta-képzést is beindítják utazási irodákkal együttműködve: nyugati minta szerint a turistákat szállító kisrepülőgép-pilóta az idegenvezető szerepét is betölti.