Tűzoltóőrs épül Sopronkövesden

Sopronkövesden van rendőrőrs, jövőre pedig már saját tűzoltóőrse is lehet a településnek, miután biztossá vált, hogy Sásd, Letenye és Kiskunmajsa mellett itt épülhet meg a katasztrófavédelem új objektuma. A beruházás célja a reagálóképesség és a lefedettség javítása.



Az őrsök létrehozásával a tűzoltók kiérkezési ideje jelentősen lerövidül, ami a beavatkozás sikerének egyik legfontosabb eleme – tudtuk meg a katasztrófavédelem megyei központjában, ahol azt is elárulták, mindez létszámbővítéssel is jár majd.



– Egy éve a sopronkövesdi képviselő-testület felajánlott egy telket egy leendő tűzoltóőrsnek – tudtuk meg Fülöp Zoltántól, Sopronkövesd polgármesterétől. A Liliom I. lakópark szélén épül majd meg az őrs, várhatóan tavasszal kezdődik a kivitelezés, októberben pedig már munkaterületté nyilvánítják a telket.



– A motivációnk egyértelmű: szeretnénk nagyobb biztonságban tudni nemcsak Sopronkövesdet, hanem a környező településeket is. Így gondolták ezt a lakóparkban élő családok is, amelyekkel egyeztettünk. Mindnyájan örömmel vették a kezdeményezést, a saját biztonságérzetük nőtt ezzel – mondta el a polgármester.



A lakóparkban működik a rendőrség körzeti megbízotti irodája, a közelben van a vízmű két kútja, így a terep minden szempontból ideális az őrs számára. A testület ráadásul vállalta, hogy a Liliom utca aszfaltozását megerősíti.