Tűz Fertőbozon: a lakók az arra autózó házaspárnak köszönhetik, hogy megmenekültek

– A ház egy jóravaló fiatal házaspáré, bő egy éve költöztek be. A férfi munka után mindennap az épület felújításával, szépítésével foglalatoskodott. Szörnyű érzés lehet nekik, hogy ez most odalett – tette hozzá Kovács Jenőné Magdolna. Mint elmondta, a tüzet észlelve kisiettek, hátha tudnak segíteni. Egy autós hölgy az utcán mondta nekik, hogy már hívta a tűzoltókat. – Nagyon sajnáljuk a szomszédokat. Szívesen adtunk volna menedéket nekik, ám ők most Sopronban, a férj édesanyjánál húzzák meg magukat. Látja, ott, a leégett tetejű házhoz közel egy nádtetős épület is van, azt épp a nyáron hozták rendbe. Jó, hogy a szél nem arra fújta a röptüzeket.Horváth Péter bútorasztalos és felesége, az egészségügyben dolgozó Alexandra vasárnap délelőtt szomorúan tért vissza leégett tetejű otthonukhoz.

– Már aludtunk, amikor dörömböltek az ajtónkon. Egy arra autózó fertőhomoki házaspár vette észre a tetőtéri lángokat. Ők jeleztek nekünk, hogy baj van. Ezúton is hálásan köszönjük nekik, hogy megmentették az életünket – elevenítette fel az éjszakai óra történéseit Horváth Péter. – Amit tudtunk, gyorsan összepakoltunk, az égő tetőzet omladéka eközben a fürdőnket és a mellette lévő helyiséget is tűzbe borította. Aztán hamarosan megérkeztek a tűzoltók. Elsőként a nagycenki önkéntesek, majd a soproni hivatásosok és a hegykői önkéntesek is elkezdték oltani a lángokat. Éjjel két óráig tartottak az utómunkálatok.– Senki nem tudja, mitől keletkezhetett a tetőtéri tűzeset. Aznap a kandallóba gyújtottunk be, este 8-ra a lángok már kialudtak. Az elmúlt egy év során a központi fűtést is teljesen felújíttattuk, az elektromos hálózatunkat is korszerűre cseréltettük, a kéményeket pedig épp három hete ellenőrizték a szakemberek. Az oltás következtében valamennyi helyiségünk bútorzata, berendezése tönkrement – szólt csüggedten, kedveszegetten a feleség, Alexandra.– Láthatjuk, hogy nagy a kár. Óriási összeget emészt fel a lakrész kiürítése, a szétszóródott maradványok elszállíttatása, a tetőzet lebontása, az új létrehozása, a bútorzat, háztartási gépek pótlása – közölte együttérzően Tóth József, Fertőboz polgármestere. – Közeledik a tél, a munkálatokat jó lenne minél előbb elkezdeni. Ezért az önkormányzati gyorssegélyen túl támogató akciót kezdeményezünk. Kérünk minden jóakaratú embert, hogy önzetlen felajánlással segítse a károsult családot. Akinek ilyen irányú szándéka van, azt a polgármesteri hivatal 99/531-080-as számán köszönettel fogadjuk. Fertőbozon 1903-ban olyan tűzvész pusztított, hogy a falu kétharmada és a templom is leégett. Horváth Péterék házának üszkös tetőzetét látva tudjuk csak elképzelni, milyen kiszolgáltatott az ember az elemi erőknek – mondta befejezésül a polgármester.