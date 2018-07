Tűz a soproni Táncsics utcában: dőlt a füst egy emeleti lakásból - fotók, videó

- Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy helyiség Sopronban, a Táncsics utca egyik társasházi lakásában. A város hivatásos tűzoltói nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, ahol két vízsugárral kezdték meg az oltást, miközben a tetőt is meg kellett bontaniuk.A lépcsőház füsttel telítődött, ezért az átszellőztetés végéig a lakók nem térhetnek vissza lakásukba. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, de egy kutya égési sérüléseket szenvedett - tájékoztatott a katasztrófavédelem. - Kollégánk helyszíni jelentése szerint egy teregető asszony vette észre, hogy tűz van a Táncsics utcai társasház egyik lakásában, ő hívta a tűzoltókat.Az oltás jelenleg is zajlik, a tetőszerkezetet is meg kellett bontani. Az utcát a munkálatok idejére lezárták.Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt, a károsultak nem voltak otthon.