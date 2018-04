Turizmus - Hosszú távon eredményt csakis az összefogás hozhat Sopronban

A konferencián kiderült, mindenki lehet jó a maga területén, de a vendégnek ennél több kell: sorba fűzhető attrakciók és színvonal. Fotó: Magasi

Negyedik alkalommal szervezte meg konferenciáját a Sopron–Fertő-táj Turizmusáért Egyesület. A Hotel Sziesztában az ágazatban érdekelt szakemberek jöttek össze, hogy egymástól is tanulhassanak. Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében megadta az alaphangot: Sopron kiváló paraméterekkel rendelkezik, mégis hiányzik egy határozott karmester, aki összefogná a különböző programokat, a vendéglátást, a sportrendezvényeket, az attrakciókat. Enélkül a város csak egy nap az idelátogatók térképén és Sopron lemarad a versenyben. Ezt erősítette Tama István statisztikája is, a turizmusban közel két évtizedet dolgozott szakember a számok segítségével mutatta be azt a versenyt, amely az országban a vendégekért folyik.Míg Sopron 2009-ben még az ötödik leglátogatottabb város volt Magyarországon, 2016-ban a tizenharmadik... A vendéglátás nagy tortájából egyre kevésbé jut részesedés Sopronnak, ami különösen fájó abban a tekintetben, hogy egyébként az ország turizmusa egyre jobban teljesít.Pedig mindenki igyekszik a maga területén – derült ki az előadásokból. A jogszabályi háttér, a termékértékesítés módjai mellett a mások példája is terítékre került a konferencián: hogy csinálják Győrben, mit lehetne eltanulni az osztrákoktól? Taschner Tamás főszervező konklúzióként a Kisalföldnek elmondta: nyilvánvalóvá vált újra, csodák ebben az ágazatban sincsenek.– A példák, a szakmai összefoglalók mind azt mutatják, hogy csakis partnerségen alapuló, a vállalkozók bizalmát élvező, az önkormányzat iránymutatásával, de szakmai konszenzussal működő, a célokat világosan megfogalmazó és azokat következetesen végrehajtó, összehangolt munka hozhat eredményt – foglalta össze a „receptet" Taschner Tamás.